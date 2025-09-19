Станом на тепер, на ринок акцій найбільше впливає не геополітична ситуація. Зараз ця сфера коригується саме через розвиток ШІ.

Чому можуть зростати світові акції?

Дані JPMorgan Asset Management показують, що зменшення прибутків компаній, які займаються ШІ, створять значний ризик для зростання світових акцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

На штучний інтелект приділяється стільки уваги, що деяке розчарування може призвести до більшого відкату,

– каже стратег Керрі Крейг.

Зауважимо, що акції сягнули рекордного рівня останнім часом, завдяки:

сильному попиту на ШІ;

очікуванню подальшого зниження ставок ФРС.

Крейг каже, що ситуація у цьому секторі нерівномірна. Зокрема, в США потенціал зростання акцій на поточних рівнях менший, порівняно з Європою.

Що відбувається з акціями США? Індекс S&P 500 цього місяця оновив рекорд 4 рази. Минулого четверга Dow Jones закрився вище 46 000 пунктів уперше в історії, повідомляє CNN. Як кажуть експерти, акції торгуються на рекордних рівнях через негатив, що виник в американській економіці.

Останні важливі новини, відносно акцій