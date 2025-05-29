Новий прогноз від Nvidia та динаміка акцій на біржі

У січні – березні 2025 року компанія Nvidia зафіксувала кращі показники, ніж очікували. Цьому сприяв сильний попит на чипи для штучного інтелекту, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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При цьому компанія попередила про падіння доходів у другому кварталі 2025 року. За прогнозом, йдеться про 8 мільярдів доларів. Це пов'язано з новими обмеженнями США на експорт товарів з Китаю. Проте цей прогноз не вплинув на позиції компанії на фондовому ринку. Адже акції Nvidia подорожчали на 5% на біржі.

Зверніть увагу! Річ у тому, що інвестори позитивно оцінили очікування компанії. Мовляв, прогнозовані втрати виявилися меншими, ніж очікували раніше.

При цьому попит на чипи залишається на високому рівні. Цією технологією цікавлять чимало технологічних компаній, як-от Microsoft та Alphabet. Додають, що у короткостроковій перспективі обмеження щодо торгівлі будуть залишатися головним викликом для бізнесу.

Нагадаємо, що суд у США заблокував більшість тарифів Трампа. Представники Феміди ухвалили відповідне рішення, вказавши, що Трамп перевищив свої повноваження. Адміністрація Трампа уже подала апеляцію.

До теми! На момент створення цього матеріалу, акції Nvidia торгуються на рівні 142,35 долара. Ринкова капіталізація компанії становить 3,28 трильйона доларів, за даними Yahoo!Finance.