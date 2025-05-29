Новый прогноз от Nvidia и динамика акций на бирже

В январе – марте 2025 года компания Nvidia зафиксировала лучшие показатели, чем ожидали. Этому способствовал сильный спрос на чипы для искусственного интеллекта, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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При этом компания предупредила о падении доходов во втором квартале 2025 года. По прогнозу, речь идет о 8 миллиардах долларов. Это связано с новыми ограничениями США на экспорт товаров из Китая. Однако этот прогноз не повлиял на позиции компании на фондовом рынке. Ведь акции Nvidia подорожали на 5% на бирже.

Обратите внимание! Дело в том, что инвесторы положительно оценили ожидания компании. Мол, прогнозируемые потери оказались меньше, чем ожидали ранее.

При этом спрос на чипы остается на высоком уровне. Этой технологией интересуют немало технологических компаний, например Microsoft и Alphabet. Добавляют, что в краткосрочной перспективе ограничения по торговле будут оставаться главным вызовом для бизнеса.

Напомним, что суд в США заблокировал большинство тарифов Трампа. Представители Фемиды приняли соответствующее решение, указав, что Трамп превысил свои полномочия. Администрация Трампа уже подала апелляцию.

К теме! На момент создания этого материала, акции Nvidia торгуются на уровне 142,35 доллара. Рыночная капитализация компании составляет 3,28 триллиона долларов, по данным Yahoo!Finance.