Перспективним є зовсім не долар: які валюту варто обрати для заощаджень

Зазвичай вважається, що найкраще тримати заощадження у євро та доларах. Але статистика річного зростання валют показала усе ж дещо іншу картину. Найактивніше, відносно гривні, зростав саме злотий.

Як зростав злотий?

Якщо проаналізувати курсові коливання з початку 2025 року до лютого 2026 року, можна простежити цікаву динаміку, повідомляє видання "Мінфін".

Читайте також Яку суму у валюті можна переказати за кордон зараз

Зокрема, ситуація з офіційним курсом виглядала так:

станом на 1 січня 2025 року, офіційний курс був майже 10,21 гривні за злотий;

а от уже 29 січня 2026 року була встановлена позначка – 12,19 гривні за злотий (це максимум);

10 лютого 2026 року – 12,13 гривні за злотий.

Тобто, якщо спиратися на ці дані, вийде, що злотий зріс в ціні за понад рік на приблизно 19,51%. А от такі гіганти, як євро та долар, показали значно менше збільшення.

долар – приблизно – 3,28% (максимум зафіксовано 19 січня 2026 року на рівні – 43,41 гривні за долар);

євро – 17,33% (максимум встановлено 29 січня 2026 року – 51,24 гривні).

Злотий випередив навіть євро завдяки внутрішнім факторам Польщі: розблокуванню фондів ЄС, притоку іноземних інвестицій та жорсткій монетарній політиці місцевого центробанку, який утримував високі ставки для боротьби з інфляцією, роблячи нацвалюту привабливою для інвесторів,

– вказало видання.

Важливо! Йдеться про приріст з початку 2025 року та до 10 лютого 2026.

Як показують дані НБУ, офіційні курси сьогодні такі:

43,03 гривень за долар;

51,12 гривні за євро.

Що ще важливо знати про валюти зараз?