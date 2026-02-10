Перспективним є зовсім не долар: які валюту варто обрати для заощаджень
- Злотий зріс в ціні майже на 19,51% за понад рік, тоді як долар підвищився на 3,28%, а євро - на 17,33%.
- Зростання злотого обумовлене розблокуванням фондів ЄС, притоком іноземних інвестицій та жорсткою монетарною політикою Польщі.
Зазвичай вважається, що найкраще тримати заощадження у євро та доларах. Але статистика річного зростання валют показала усе ж дещо іншу картину. Найактивніше, відносно гривні, зростав саме злотий.
Як зростав злотий?
Якщо проаналізувати курсові коливання з початку 2025 року до лютого 2026 року, можна простежити цікаву динаміку, повідомляє видання "Мінфін".
Зокрема, ситуація з офіційним курсом виглядала так:
- станом на 1 січня 2025 року, офіційний курс був майже 10,21 гривні за злотий;
- а от уже 29 січня 2026 року була встановлена позначка – 12,19 гривні за злотий (це максимум);
- 10 лютого 2026 року – 12,13 гривні за злотий.
Тобто, якщо спиратися на ці дані, вийде, що злотий зріс в ціні за понад рік на приблизно 19,51%. А от такі гіганти, як євро та долар, показали значно менше збільшення.
- долар – приблизно – 3,28% (максимум зафіксовано 19 січня 2026 року на рівні – 43,41 гривні за долар);
- євро – 17,33% (максимум встановлено 29 січня 2026 року – 51,24 гривні).
Злотий випередив навіть євро завдяки внутрішнім факторам Польщі: розблокуванню фондів ЄС, притоку іноземних інвестицій та жорсткій монетарній політиці місцевого центробанку, який утримував високі ставки для боротьби з інфляцією, роблячи нацвалюту привабливою для інвесторів,
– вказало видання.
Важливо! Йдеться про приріст з початку 2025 року та до 10 лютого 2026.
Як показують дані НБУ, офіційні курси сьогодні такі:
- 43,03 гривень за долар;
- 51,12 гривні за євро.
Що ще важливо знати про валюти зараз?
Якщо порівняти прибутковість валюти з рівнем інфляції (за підсумками року вона склала 8%), для долара картина виглядає невтішною. Американська валюта зросла на 3,3%. Відповідно, навіть половина від усіх інфляційних витрат не була покрита.
Злотий має більший взаємозв'язок саме з євро. Це зрозуміло, якщо врахувати, що польська економіка інтегрована у європейську.
Долар відчутно ослабнув, зокрема на фоні євро. А от європейська валюта навпаки – укріплюється. Відповідно, євро тягне за собою вгору і пов'язані валюти.