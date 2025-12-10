Живих президентів на грошах не буде: США розглядають новий законопроєкт

Сенатори-демократи внесли новий законопроєкт на розгляд верхньої палати Конгресу США. Цей закон має назву "Про боротьбу з корупцією". Згідно з цим законопроєктом, далеко не всі президенти будуть зображатись на американській валюті.

Що відомо про новий законопроєкт у США?

Річ у тім, що цей законопроєкт забороняє зображувати чинного президента або живого експрезидента США на американських грошах, повідомляє 24 Канал з посилання на видання The Hill.

Сенатори Джефф Мерклі (демократ від штату Орегон) та Кетрін Кортез Масто (демократка від штату Невада) у вівторок внесли на розгляд законопроєкт, який забороняє зображувати президента Трампа або будь-якого чинного чи живого експрезидента на американських грошах,

– повідомляє видання.

Цікаво, що законопроєкт підтримали й інші сенатори-демократи:

Рон Вайден;

Річард Блюменталь.

Зауважимо, що під час ухвалення цього документа, Мінфін США не зможе випустити пам'ятну монету вартістю 1 долар із зображенням Трампа. Про ідею її карбування стало відомо раніше, повідомляє CNN.



Який має вигляд перший зразок монети з Трампом, яка присвячена 250-річчю від дня ухвалення Декларації незалежності / Фото Steve Guest на платформі X

Самовихвальні дії президента Трампа – це авторитарні прояви, гідні таких диктаторів, як Кім Чен Ин з Північної Кореї, а не Сполучених Штатів Америки,

– сказав сенатор Мерклі.

Зверніть увагу! Як зазначає видання, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун, імовірно, не виставить цей проєкт на голосування зараз.

Чи дійсно планується випуск монети з Трампом?

Нещодавно стало відомо, що монетний двір США планує викарбувати монету із зображенням Дональда Трампа. Випуск новинки присвячено 250-річному ювілею, який відзначатимуть США у 2026 році.

Раніше такого не було, щоб на монетах, які перебувають в обігу, зображався живий чи чинний президент США. Цей прецедент викликав хвилювання всередині уряду.

Цікаво! Згідно з першими ескізами, на монеті може бути зображено Трампа, який підняв вгору кулак. Це перемальовка знаменитого фото, зробленого після замаху на американського президента в Пенсильванії.