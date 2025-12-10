Живых президентов на деньгах не будет: США рассматривают новый законопроект

Сенаторы-демократы внесли новый законопроект на рассмотрение верхней палаты Конгресса США. Этот закон называется "О борьбе с коррупцией". Согласно этому законопроекту, далеко не все президенты будут изображаться на американской валюте.

Что известно о новом законопроекте в США?

Дело в том, что этот законопроект запрещает изображать действующего президента или живого экс-президента США на американских деньгах, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hill.

Читайте также Такое произошло впервые в истории: цена серебра установила невиданный рекорд

Сенаторы Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) и Кэтрин Кортез Масто (демократ от штата Невада) во вторник внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает изображать президента Трампа или любого действующего, или живого экс-президента на американских деньгах,

– сообщает издание.

Интересно, что законопроект поддержали и другие сенаторы-демократы:

Рон Вайден;

Ричард Блюменталь.

Заметим, что при принятии этого документа, Минфин США не сможет выпустить памятную монету стоимостью 1 доллар с изображением Трампа. Об идее ее чеканки стало известно ранее, сообщает CNN.



Как выглядит первый образец монеты с Трампом, которая посвящена 250-летию со дня принятия Декларации независимости / Фото Steve Guest на платформе X

Самовольные действия президента Трампа – это авторитарные проявления, достойные таких диктаторов, как Ким Чен Ын из Северной Кореи, а не Соединенных Штатов Америки,

– сказал сенатор Меркли.

Обратите внимание! Как отмечает издание, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун, вероятно, не выставит этот проект на голосование сейчас.

Действительно ли планируется выпуск монеты с Трампом?

Недавно стало известно, что монетный двор США планирует отчеканить монету с изображением Дональда Трампа. Выпуск новинки посвящен 250-летнему юбилею, который будут отмечать США в 2026 году.

Ранее такого не было, чтобы на монетах, находящихся в обращении, изображался живой или действующий президент США. Этот прецедент вызвал волнения внутри правительства.

Интересно! Согласно первым эскизам, на монете может быть изображен Трамп, поднявший вверх кулак. Это перерисовка знаменитого фото, сделанного после покушения на американского президента в Пенсильвании.