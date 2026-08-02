Яких купюр варто уникати

Найбільший ризик становлять зношені або пошкоджені банкноти, а також купюри, справжність яких викликає сумніви, розповіли в НБУ.

Навіть справжні долари чи євро зі значними пошкодженнями обмінники мають право не прийняти. До таких належать банкноти, які:

розірвані або розрізані на частини;

мають пошкоджені елементи дизайну чи захисту (номінал, портрет, захисну стрічку);

змінили первісний колір;

мають великі плями або сильні забруднення;

обпалені, пропалені, пошкоджені водою, хімічними речовинами чи мають ознаки гниття;

містять явні друкарські дефекти.

Такі банкноти приймають лише за процедурою інкасо, тобто їх надсилають до банку країни походження для перевірки та можливого обміну. Ця процедура триває зазвичай кілька тижнів, іноді навіть місяців, і часто є платною.

Тому, придбавши значно пошкоджені банкноти "з рук", потім доведеться довго чекати, щоб обміняти їх, і платити додаткові кошти.

Якщо ж касир виявить явні ознаки підробки на купюрі, її взагалі не вийде обміняти. Банки можуть вилучити такі гроші для перевірки, а вартість фальшивої банкноти власнику ніхто не компенсує.

Які банкноти зобов'язані обміняти

Водночас НБУ підкреслив, що банки і обмінні пункти не мають права відмовляти в обміні, якщо банкнота справжня і має лише незначні сліди використання.

Уповноважені установи зобов'язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам... і не мають ознак значного зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення,

– наголосив регулятор.

До незначних пошкоджень належать:

потертості;

невеликі написи чи штампи;

дрібні плями;

незначні надриви;

маленькі отвори чи проколи.

Водночас фінустанови не мають права відмовляти в обміні лише через старий рік випуску доларів чи євро, або номінал купюри.

Тож, краще купувати валюту лише через банки або ліцензовані обмінні пункти. Якщо ж доводиться брати "з рук", слід уважно перевірити купюри й відмовитися від покупки у разі сумнівів.

Нагадаємо, іноді обмінні пункти не хочуть приймати долари старих серій, тобто випущені до 2013 року. Вони не мають сучасних елементів захисту, і їх справжність складніше перевірити.