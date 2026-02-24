Правило 10: що мають знати українці, які назбирали 10 000 євро

Наразі через кордон України дозволяється провезення 10 000 євро. В інших валютах ця сума має відповідати в еквіваленті встановленому значенню. Навіть, якщо йдеться про гривні.

Які важливі правила перевезення валюти за кордон потрібно знати?

У вказаний ліміт також входять банківські метали, цінні папери і так далі, повідомляє Державна митна служба.

Згідно з теперішніми правилами, в ліміт 10 тисяч євро мають входити:

акції;

векселі;

облігації та купони до них;

чеки;

депозитні сертифікати і так далі.

Тобто, якщо вартість фінансових документів та валюти перевищує 10 тисяч євро, потрібно це письмово задекларувати. А також обов'язково необхідно вказати походження грошей.

Зауважимо, що заповнити декларацію можна самостійно, повідомляє Europortal. Для цього потрібно роздрукувати бланк та заповнити його від руки. Окрім цього, на митниці буде потрібно надати такі документи:

документи, які посвідчують особу;

вказують на постійне місце проживання людини;

підтверджують походження коштів, наприклад, підійдуть банківський чек чи виписка, які зроблені не пізніше, ніж за 90 днів до поїздки.

Пасажирська декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митниці в разі заповнення декларації, форма якої відрізняється від установленої,

– вказує митниця.

Які нюанси, щодо перевезення валюти варто знати?