Какие важные правила перевозки валюты за границу нужно знать?
В указанный лимит также входят банковские металлы, ценные бумаги и так далее, сообщает Государственная таможенная служба.
Согласно нынешним правилам, в лимит 10 тысяч евро должны входить:
- акции;
- векселя;
- облигации и купоны к ним;
- чеки;
- депозитные сертификаты и так далее.
То есть, если стоимость финансовых документов и валюты превышает 10 тысяч евро, нужно это письменно задекларировать. А также обязательно необходимо указать происхождение денег.
Заметим, что заполнить декларацию можно самостоятельно, сообщает Europortal. Для этого нужно распечатать бланк и заполнить его от руки. Кроме этого, на таможне потребуется предоставить следующие документы:
- документы, которые удостоверяют личность;
- указывают на постоянное место жительства человека;
- подтверждающие происхождение средств, например, подойдут банковский чек или выписка, которые сделаны не позднее, чем за 90 дней до поездки.
Пассажирская декларация не принимается к таможенному оформлению должностным лицом таможни в случае заполнения декларации, форма которой отличается от установленной,
– указывает таможня.
Какие нюансы, по перевозке валюты стоит знать?
Пересчет суммы иностранной валюты, металлов, ценных бумаг осуществляется по официальному курсу гривны к евро. Речь идет о том, что установил НБУ на момент пересечения гражданином границы Украины.
Для несовершеннолетних действуют общие правила, приведенные выше. А, если лицо еще не достигло 16 лет, за него декларирование осуществляет законный представитель.