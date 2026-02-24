Какие важные правила перевозки валюты за границу нужно знать?

В указанный лимит также входят банковские металлы, ценные бумаги и так далее, сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно нынешним правилам, в лимит 10 тысяч евро должны входить:

  • акции;
  • векселя;
  • облигации и купоны к ним;
  • чеки;
  • депозитные сертификаты и так далее.

То есть, если стоимость финансовых документов и валюты превышает 10 тысяч евро, нужно это письменно задекларировать. А также обязательно необходимо указать происхождение денег.

Заметим, что заполнить декларацию можно самостоятельно, сообщает Europortal. Для этого нужно распечатать бланк и заполнить его от руки. Кроме этого, на таможне потребуется предоставить следующие документы:

  • документы, которые удостоверяют личность;
  • указывают на постоянное место жительства человека;
  • подтверждающие происхождение средств, например, подойдут банковский чек или выписка, которые сделаны не позднее, чем за 90 дней до поездки.

Пассажирская декларация не принимается к таможенному оформлению должностным лицом таможни в случае заполнения декларации, форма которой отличается от установленной,
– указывает таможня.

Какие нюансы, по перевозке валюты стоит знать?

  • Пересчет суммы иностранной валюты, металлов, ценных бумаг осуществляется по официальному курсу гривны к евро. Речь идет о том, что установил НБУ на момент пересечения гражданином границы Украины.

  • Для несовершеннолетних действуют общие правила, приведенные выше. А, если лицо еще не достигло 16 лет, за него декларирование осуществляет законный представитель.