Какие важные правила перевозки валюты за границу нужно знать?

В указанный лимит также входят банковские металлы, ценные бумаги и так далее, сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно нынешним правилам, в лимит 10 тысяч евро должны входить:

акции;

векселя;

облигации и купоны к ним;

чеки;

депозитные сертификаты и так далее.

То есть, если стоимость финансовых документов и валюты превышает 10 тысяч евро, нужно это письменно задекларировать. А также обязательно необходимо указать происхождение денег.

Заметим, что заполнить декларацию можно самостоятельно, сообщает Europortal. Для этого нужно распечатать бланк и заполнить его от руки. Кроме этого, на таможне потребуется предоставить следующие документы:

документы, которые удостоверяют личность;

указывают на постоянное место жительства человека;

подтверждающие происхождение средств, например, подойдут банковский чек или выписка, которые сделаны не позднее, чем за 90 дней до поездки.

Пассажирская декларация не принимается к таможенному оформлению должностным лицом таможни в случае заполнения декларации, форма которой отличается от установленной,

– указывает таможня.

Какие нюансы, по перевозке валюты стоит знать?