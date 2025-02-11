Валюта Індії зростає в ціні

Індійська рупія під час торгів у вівторок, 11 лютого, зростає в ціні. Валюта отримала підтримку від дій центрального банку Індії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Резервний банк Індії знову провів активні інтервенції на валютному ринку. За словами трейдерів, ці дії можуть стримати спекуляції проти валюти в найближчій перспективі. Трейдери додають, що центробанк в понеділок, ймовірно, продав від 4 до 7 мільярдів доларів, що підтримати національну валюту та допомогти її утриматися вище позначки в 88 рупій за долар.

Зверніть увагу! На попередній торговій сесії індійська валюта досягла історичного мінімуму. Йдеться про курс на рівні 87,95 рупії за долар.

Індійська рупія загалом опинилася під тиском кількох факторів:

Побоювання щодо потенційної торгової війни;

Постійний продаж іноземної валюти з внутрішніх резервів;

Пом'якшення політики з боку центрального банку Індії.

Через це на валютному ринку активізувалися спекулянти, які робили ставку проти індійської рупії. У результаті втрутився регулятор. На цьому фоні рупія подорожчала на 0,7%. Курс коливається на рівні 86,82 рупії за долар. Додають, що рупія зафіксувала найбільший приріст за день з березня 2023 року.