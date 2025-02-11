Валюта Индии растет в цене

Индийская рупия во время торгов во вторник, 11 февраля, растет в цене. Валюта получила поддержку от действий центрального банка Индии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Резервный банк Индии снова провел активные интервенции на валютном рынке. По словам трейдеров, эти действия могут сдержать спекуляции против валюты в ближайшей перспективе. Трейдеры добавляют, что центробанк в понедельник, вероятно, продал от 4 до 7 миллиардов долларов, что поддержать национальную валюту и помочь ее удержаться выше отметки в 88 рупий за доллар.

Обратите внимание! На предыдущей торговой сессии индийская валюта достигла исторического минимума. Речь идет о курсе на уровне 87,95 рупии за доллар.

Индийская рупия в целом оказалась под давлением нескольких факторов:

Опасения относительно потенциальной торговой войны;

Постоянная продажа иностранной валюты из внутренних резервов;

Смягчение политики со стороны центрального банка Индии.

Из-за этого на валютном рынке активизировались спекулянты, которые делали ставку против индийской рупии. В результате вмешался регулятор. На этом фоне рупия подорожала на 0,7%. Курс колеблется на уровне 86,82 рупии за доллар. Добавляют, что рупия зафиксировала наибольший прирост за день с марта 2023 года.