Валюта Індії зафіксувала найбільший обвал в історії, не витримавши потужного тиску

Індійська рупія обвалилася нижче важливого рівня та зафіксувала історичний антирекорд. На валюту Індії тисне відразу декілька факторів.

Рупія обвалилася до історичного мінімуму

У понеділок, 14 жовтня, індійська рупія зафіксувала спад до історичного мінімуму. Це пов'язано з постійним попитом на долар США зі боку іноземних банків, пише Reuters.

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Йдеться про курс на рівні 84,0725 рупії за долар США. Національна валюта Індії оновила попередній історичний мінімум, який зафіксували наприкінці минулого тижня.

До теми! Валюта понад два тижні коливалася біля позначки на рівні 84 рупій за долар, але все-таки впала нижче цієї межі. Регулятор підтримував національну валюту інтервенціями.

Також додають, що у жовтні на позиції рупії на ринку тисне масштабний відтік коштів з акцій місцевих компаній: за останні 10 торгових сесій іноземні інвестори вивели близько 8 мільярдів доларів. Крім того, у понеділок тиск на індійську валюту посилився через спад на фондових ринках Азії на тлі розчарування щодо економічних стимулів в Китаї.