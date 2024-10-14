Рупия обвалилась до исторического минимума

В понедельник, 14 октября, индийская рупия зафиксировала спад до исторического минимума. Это связано с постоянным спросом на доллар США со стороны иностранных банков, пишет Reuters.

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Речь идет о курсе на уровне 84,0725 рупии за доллар США. Национальная валюта Индии обновила предыдущий исторический минимум, который зафиксировали в конце прошлой недели.

К теме! Валюта более двух недель колебалась у отметки на уровне 84 рупий за доллар, но все-таки упала ниже этого предела. Регулятор поддерживал национальную валюту интервенциями.

Также добавляют, что в октябре на позиции рупии на рынке давит масштабный отток средств из акций местных компаний: за последние 10 торговых сессий иностранные инвесторы вывели около 8 миллиардов долларов. Кроме того, в понедельник давление на индийскую валюту усилилось из-за спада на фондовых рынках Азии на фоне разочарования относительно экономических стимулов в Китае.