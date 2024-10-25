"Королева криптовалюти" чекає на вирок у Росії

У центрі цієї історії Валєрія Федякіна, яка видавала себе за експертку з криптовалют з офісами в Москві, Дубаї, Монако, Сербії та Туреччині. Її затримали у вересні 2023 року. Вона використовувала нік "Bitmama", пише New York Post.

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Росіяни заявляють, що дівчина виманила в інвесторів приблизно 22 мільйони доларів за два місяці. За даними слідства, Федякіна просила інвесторів перераховувати гроші в дубайську криптовалюту, аби не мати проблем з банківськими обмеженнями. За це їм обіцяли бонус у розмірі 1% від суми, яку вони надіслали їй після конвертації в криптовалюту.

Додають, що отримані кошти дівчина направила на потреби Збройних сил України, які чинять супроти збройній агресії Росії. У листопаді дівчині мають оголосити офіційне звинувачення. Їй загрожує до 10 років ув'язнення у разі визнання її вини.

Сторона захисту "королеви криптовалюти" відкидає звинувачення у шахрайстві. Ба більше, вони повідомили російським ЗМІ, що Валєрія Федякіна підтримує Росію та війну проти України, а також готова фінансово підтримувати армію фінансово. Крім того, її адвокати заявляють, що жінка є жертвою змови й використовувала власні кошти для оплати послуг клієнтів, які, за її словами, так і не повернули їй гроші.