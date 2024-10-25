"Королева криптовалюты" ждет приговора в России

В центре этой истории Валерия Федякина, которая выдавала себя за экспертку по криптовалютам с офисами в Москве, Дубае, Монако, Сербии и Турции. Ее задержали в сентябре 2023 года. Она использовала ник "Bitmama", пишет New York Post.

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Россияне заявляют, что девушка выманила у инвесторов примерно 22 миллиона долларов за два месяца. По данным следствия, Федякина просила инвесторов перечислять деньги в дубайскую криптовалюту, чтобы не иметь проблем с банковскими ограничениями. За это им обещали бонус в размере 1% от суммы, которую они прислали ей после конвертации в криптовалюту.

Добавляют, что полученные средства девушка направила на нужды Вооруженных сил Украины, которые оказывают сопротивление вооруженной агрессии России. В ноябре девушке должны объявить официальное обвинение. Ей грозит до 10 лет заключения в случае признания ее вины.

Сторона защиты "королевы криптовалюты" отвергает обвинения в мошенничестве. Более того, они сообщили российским СМИ, что Валерия Федякина поддерживает Россию и войну против Украины, а также готова финансово поддерживать армию финансово. Кроме того, ее адвокаты заявляют, что женщина является жертвой заговора и использовала собственные средства для оплаты услуг клиентов, которые, по ее словам, так и не вернули ей деньги.