Український стартап залучив мільйонні інвестиції: звідки головні компанії-донори

Український стартап Choice QR залучив нові інвестиції у черговому інвестиційному раунді. Йдеться про понад мільйон євро. Більше про успіх компанії – читайте далі.

Компанія Choice QR з'явилася на ринку лише у 2020 році, яку створили Олексій Ільяш та Володимир Оляницький. Це сталося, коли їхні основні бізнеси стали на паузу через пандемію. Стартап спеціалізується на створені QR-меню для ресторанів.

Варте уваги Мільярдер Джордж Сорос зробив ставку на дві потужні компанії: ціна його вибору

Український стартап залучив мільйонні інвестиції

Українська компанія зуміла залучити 1,5 мільйона євро у вигляді інвестицій. Стартап отримав гроші у рамках інвестиційного seed-раунду. Choice QR фінансово підтримали п'ятірка європейських компаній:

чеський венчурний фонд Presto Ventures,

британська компанія Seedcamp,

інвестиційна компанія Reflex Capital з Чехії,

чеський інвестиційний фонд JnT Ventures,

венчурна інвестиційна компанія Purple Ventures з Чехії.

Радниця президента США лідера США Джо Байдена вимушена відмовитися від інвестиційного портфеля на десятки мільйонів доларів , до якого входять активи компаній-гігантів. Це необхідно для уникнення конфліктів інтересів та дотримання етичних вимог.

Українська компанія почала шукати нових розробників, менеджерів з продажів та інших фахівців, інформує портал DOU. Крім того, у планах – вихід на нові ринки. Стартап має офіси у Києві, Празі та Варшаві. У лютому 2022 року компанія відмовилася від роботи у росії та білорусі, переключившись на розвиток бізнесу в Україні та Європі.

За даними Forbes, у жовтні 2021 року стартап зміг залучити інвестиції у розмірі 400 тисяч євро. Тоді кошти виділила компанія Reflex Capital, які залучили для закріплення ринку у Європі та запуск нової послуги. Тоді як перші інвестиції у Choice QR склали 300 тисяч євро.

Це вас може зацікавити – у Німеччині зробили нову заяву щодо відносин з росією: дивитися відео