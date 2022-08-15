Український стартап залучив мільйонні інвестиції: звідки головні компанії-донори
Джерело:AIN
Український стартап Choice QR залучив нові інвестиції у черговому інвестиційному раунді. Йдеться про понад мільйон євро. Більше про успіх компанії – читайте далі.
Компанія Choice QR з'явилася на ринку лише у 2020 році, яку створили Олексій Ільяш та Володимир Оляницький. Це сталося, коли їхні основні бізнеси стали на паузу через пандемію. Стартап спеціалізується на створені QR-меню для ресторанів.
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Український стартап залучив мільйонні інвестиції
Українська компанія зуміла залучити 1,5 мільйона євро у вигляді інвестицій. Стартап отримав гроші у рамках інвестиційного seed-раунду. Choice QR фінансово підтримали п'ятірка європейських компаній:
- чеський венчурний фонд Presto Ventures,
- британська компанія Seedcamp,
- інвестиційна компанія Reflex Capital з Чехії,
- чеський інвестиційний фонд JnT Ventures,
- венчурна інвестиційна компанія Purple Ventures з Чехії.
Українська компанія почала шукати нових розробників, менеджерів з продажів та інших фахівців, інформує портал DOU. Крім того, у планах – вихід на нові ринки. Стартап має офіси у Києві, Празі та Варшаві. У лютому 2022 року компанія відмовилася від роботи у росії та білорусі, переключившись на розвиток бізнесу в Україні та Європі.
За даними Forbes, у жовтні 2021 року стартап зміг залучити інвестиції у розмірі 400 тисяч євро. Тоді кошти виділила компанія Reflex Capital, які залучили для закріплення ринку у Європі та запуск нової послуги. Тоді як перші інвестиції у Choice QR склали 300 тисяч євро.
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