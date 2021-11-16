Успіх прямого конкурента Tesla на ринку: як відреагував Ілон Маск

Компанія Rivian нещодавно стала публічною. Вихід на ринок виробника електрокарів уже назвали найбільшою подією за майже 10 років. Цей успіх прокоментував засновник Tesla Ілон Маск.

Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) на біржі компанія Rivian залучила рекордні інвестиції продавши 153 мільйони акцій вартістю 78 доларів за кожну. Цінні папери виробника електрокарів зростають в ціні, що не залишив поза увагою Ілон Маск.

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Ілон Маск прокоментував вихід R ivian на біржу

Підприємець та засновник компанії Tesla Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 266,9 мільярда доларів, дещо скептично поставився до ентузіазму інвесторів стосовно появи активів Rivian на біржі. Мільярдер побажав конкурентам успіху, але зауважив, що їм ще доведеться пройти "справжнє випробування":

досягнення високих виробничих показників;

вийти на рівень беззбитковості у фінансовому плані.

Були сотні автомобільних стартапів, як електричних, так із системами внутрішнього згоряння, але Tesla – єдиний американський автовиробник, який досяг великих обсягів виробництва та позитивного грошового потоку за останні 100 років,

– додав Ілон Маск.

Вихід на біржу Tesla та Rivian

Потужний вихід на біржу компанії Rivian різко контрастує з Tesla. Корпорація Ілона Маска стала публічною у 2010 році з оцінкою на рівні 1,6 мільярда доларів та залучила трохи більше ніж 226 мільйонів доларів. Стартова вартість активів в момент IPO дорівнювала 17 доларів за акцію, на момент закриття торгів у той день вона зросла на 41% майже до 24 доларів за штуку, пише Wired.

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Тоді як виробник електрокарів Rivian стартував на фондовому ринку з оцінкою у 90 мільярдів доларів та залучила майже 12 мільярдів доларів інвестицій. Це називають найбільшим IPO з 2012 року, коли на біржу вийшов Facebook.

У перший день торгів акції компанії Rivian на фондовому ринку США зросли в ціні майже наприблизно доза штуку.

Актуальна вартість активів Tesla та Rivian: