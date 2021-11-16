Успех прямого конкурента Tesla на рынке: как отреагировал Илон Маск

Компания Rivian недавно стала публичной. Выход на рынок производителя электрокаров уже назвали самым большим событием почти за 10 лет. Такой успех также прокомментировал основатель Tesla Илон Маск.

Во время первоначального публичного размещения акций (IPO) на бирже компания Rivian привлекла рекордные инвестиции, продав 153 миллиона акций стоимостью 78 долларов за каждую. Ценные бумаги производителя электрокаров растут в цене, которую не обошел вниманием Илон Маск.

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Илон Маск прокомментировал выход R ivian на биржу

Предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 266,9 миллиарда долларов, несколько скептически отнесся к энтузиазму инвесторов по поводу появления активов Rivian на бирже. Миллиардер пожелал конкурентам успеха, но заметил, что им еще предстоит пройти "настоящее испытание":

достижение высоких производственных показателей;

выйти на уровень безубыточности в финансовом плане

Были сотни автомобильных стартапов, как электрических, так и с системами внутреннего сгорания, но Tesla – единственный американский автопроизводитель, достигший больших объемов производства и положительного денежного потока за последние 100 лет,

– добавил Илон Маск.

Выход на биржу Tesla и Rivian

Мощный выход на биржу компании Rivian резко контрастирует с Tesla. Корпорация Илона Маска стала публичной в 2010 году с оценкой на уровне 1,6 миллиарда долларов и привлекла чуть более 226 миллионов долларов. Стартовая стоимость активов в момент IPO равнялась 17 долларов за акцию, к моменту закрытия торгов в тот день она выросла на 41% почти до 24 долларов за штуку, пишет Wired.

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В то время как производитель электрокаров Rivian стартовал на фондовом рынке с отметкой в 90 миллиардов долларов и привлек почти 12 миллиардов долларов инвестиций. Это называют крупнейшим IPO с 2012 года, когда на биржу вышел Facebook.

В первый день торгов акции компании Rivian на фондовом рынке США выросли в цене почти напримерноза штуку.

Актуальная стоимость активов Tesla и Rivian: