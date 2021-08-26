Підліток розповів, що вперше дізнався про NFT лише цього року та був вражений цією технологією, оскільки будь-хто може з легкістю передати права власності на NFT за допомогою блокчейну.

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12-річний школяр створив популярну NFT-колекцію

Цього літа Беньямін Ахмед створив першу власну NFT-колекцію, яка нараховувала 40 аватарів та мала назву Minecraft Yee Haa. Підліток використав цей проєкт для здобуття досвіду і продовжував творити. Друга його цифрова колекція "Дивні кити" складається з 3350 пікселів китів, де кожен має окремі риси. Саме вона стала його візитною карткою.

За словами Ахмеда цей проєкт коштував 300 доларів. Однак, після публікації у липні вся колекція була продана за 9 годин за більше ніж 80 цифрових монет Ethereum. За актуальним курсом це понад 255 тисяч доларів. Далі – більше. Школяр заробив додаткові 30 віртуальних монет або 95 тисяч доларів, перепродавши свою NFT-колекцію.

NFT-колекція підлітка з Лондона / твітер Беньяміна Ахмеда

Що таке NFT Це невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени.

Що підліток планує робити далі

Станом на сьогодні дохід юного програміста склав понад 350 тисяч доларів. Однак прогнозують, що до кінця серпня ця цифра перетне позначку у 400 тисяч доларів. Він заявив, що не планує конвертувати монети Ethereum у класичні гроші.

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За його словами, це може бути одним із перших доказів того, що у майбутньому взагалі зникне потреба відкривати рахунок у банку, оскільки для того, щоб зберігати свої гроші буде достатньо мати Ethereum-адресу або криптогаманець. Беньямін Ахмед уже працює над новим NFT-проєктом.