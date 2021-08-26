Згідно з даними Forbes, бізнесмен володіє капіталом у розмірі 1,2 мільярда доларів.

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Британський мільярдер інвестуватиме у криптовалюти

Сімейний офіс Ніксона – Seek Capital – планує все більше вкладати у криптовалюти. Виконавчий директор лондонської фірми Адам Проктор наголосив, що вони вважають цифрові монети важливою частиною майбутнього. Компанія навіть шукає аналітика, щоб розвиватися у цьому секторі.

Одне з останніх опитувань Goldman Sachs виявило, що майже половина сімейних офісів, з якими фірма веде бізнес, мають намір додати цифрові монети до своїх інвестицій, а компанії закритого типу розглядають криптовалюти, як ймовірний захист від високої інфляції та тривалих низьких процентних ставок.

Сімейний офіс Це приватна компанія, яка займається управлінням інвестиціями та капіталом для заможної родини. Зазвичай, йдеться про активи вартістю понад 100 мільйонів доларів, метою яких є ефективне зростання та передача багатства між поколіннями.

Британський мільярдер інвестуватиме у криптовалюти / Фото Unsplash

Попри нестабільну ситуацію на ринку криптовалют у 2021 році інтерес сімейних офісів до цифрових грошей все ще залишається на досить високому рівні. У 2019 році організація Campden Wealth оцінила глобальний капітал сімейних офісів майже у 6 трильйонів доларів.

Що відбувається з ціною біткойна

У травні вартість біткойна різко впала. Головними причинами обвалу назвали відмову Tesla приймати цифрову монету у якості оплати за електрокари та обмеження доступу до криптовалют у Китаї. Максимально ціна біткойна опускалася нижче 30 тисяч доларів. Проте, з середини липня біткойн почав дорожчати та нещодавно знову зумів перетнути важливу психологічну позначку – 50 тисяч доларів.

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За даними CoinDesk, актуальна вартість найпопулярнішої криптовалюти світу становить 47 тисяч доларів за монету. Ця тенденція не оминула й інші цифрові монети:

Ethereum – 3 094 долари за монету;

за монету; Cardano – 2,58 долара за монету;

за монету; Dogecoin – 0,27 долара за монету.

Актуальна вартість біткойна / Інфографіка CoinDesk