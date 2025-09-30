Теперішній уряд США може частково припинити свою роботу уже з 1 жовтня. Тобто, з початку нового фінансового року. Трампісти звинуватили у цій ситуації демократів.

Чому може припинити роботу американський уряд?

Ще в понеділок віцепрезидент Джей Ді Венс висловив сподівання на те, що демократи змінять думку відносно закону про фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Джей Ді Венс Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Я думаю, що ми прямуємо до припинення роботи уряду, бо демократи не зроблять правильно. Я сподіваюся, що вони змінять свою думку, але побачимо.

Зауважимо, що демократи вимагають:

продовження субсидій на охорону здоров'я;

скасування скорочень фінансування Medicaid.

А от республіканці прагнуть ухвалити тимчасовий закон про фінансування без додаткових політичних умов. Тобто, змін, які пропонуються демократами.

Як зазначає BBC, оскільки сторони ніяк не можуть домовитись, існує значна ймовірність, що виникне шатдаун уже сьогодні ввечері. Тобто, відбудеться тимчасова часткова зупинка роботи американського уряду.

До чого може призвести ця ситуація:

часткова зупинка роботи американського уряду призведе до затримки публікації ключових економічних показників (у тому числі щомісячного звіту про зайнятість);

у неоплачувану відпустку будуть вимушені піти сотні тисяч федеральних працівників;

а деякі державні службовці будуть вимушені працювати безоплатно, аби продовжували надаватись основні послуги.

