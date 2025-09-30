Нынешнее правительство США может частично прекратить свою работу уже с 1 октября. То есть, с начала нового финансового года. Трамписты обвинили в этой ситуации демократов.

Почему может прекратить работу американское правительство?

Еще в понедельник вице-президент Джей Ди Вэнс выразил надежду на то, что демократы изменят мнение относительно закона о финансировании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Джей Ди Вэнс Вице-президент Соединенных Штатов Америки Я думаю, что мы направляемся к прекращению работы правительства, потому что демократы не сделают правильно. Я надеюсь, что они изменят свое мнение, но увидим.

Отметим, что демократы требуют:

продолжения субсидий на здравоохранение;

отмены сокращений финансирования Medicaid.

А вот республиканцы стремятся принять временный закон о финансировании без дополнительных политических условий. То есть, изменений, которые предлагаются демократами.

Как отмечает BBC, поскольку стороны никак не могут договориться, существует значительная вероятность, что возникнет шатдаун уже сегодня вечером. То есть, произойдет временная частичная остановка работы американского правительства.

К чему может привести шатдаун:

частичная остановка работы американского правительства приведет к задержке публикации ключевых экономических показателей (в том числе ежемесячного отчета о занятости);

в неоплачиваемый отпуск будут вынуждены уйти сотни тысяч федеральных работников;

а некоторые государственные служащие будут вынуждены работать бесплатно, чтобы продолжали предоставляться основные услуги.

