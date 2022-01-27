Урок, який проігнорували: як відреагували ринки на вторгнення Росії в Україну у 2014 році

Загроза повномасштабного вторгнення Росії на територію України та величезне скупчення військ поблизу кордону – яскраве нагадування про ранні стадії конфлікту. В тому числі йдеться й про реакцію світу фінансів.

У 2014 році РФ анексувала український Крим та почала війну на Донбасі, яка триває й досі. Реакція фінансових ринків на порушення Росією територіальної цілісності України не забарилася.

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Реакція ринків на вторгнення Росії в Україну у 2014 році

Наприкінці лютого 2014 року ралі на Волл-стріт згасло на фоні чуток про вторгнення Росії на територію України. Того тижня російський рубль впав до рекордно низького рівня щодо євро та до 5-річного мінімуму щодо долара. Українська гривня втрачала позиції на ринку через побоювання дефолту. Наступного тижня ринки продовжили реагувати:

Німецький індекс DAX, який суттєво залежить від російського газу, втратив 3,3%. На той період це було максимальне падіння з травня 2012 року.

На той період це було максимальне падіння з травня 2012 року. Того ж дня російські акції впали на 10,8%.

Як відреагували ринки на вторгнення РФ у 2014 році / Інфографіка CNBC

Активи мобільного оператора "МегаФон", які котируються у Москві, обвалилися на 11%. Акції нафтової компанії "Роснефть" впали на 4%, Газпрому – на 14,5%, а Сбербанку – на 15%. Крім того, удар прийняли й цінні папери російські компанії QIWI та Mobile Telesystems, які подешевшали на 11% і 12,6% відповідно.

Деякі іноземні компанії, які мають значне відношення до Росії та України, теж зафіксували спад. Серед них французький автовиробникякий того понеділка впав натаодна з найбільших фінансових організаційз Італії, яка впала на

Що відбувається з російською валютою зараз:

Російський рубль втрачає позиції на ринку. Станом на 26 січня, національна валюта Росії прискорила падіння через новини про нове вторгнення Росії в Україну. На той момент лише за 2 дні вартість долару США зросла на понад 60 копійок.

Американський інвестиційний банк JPMorgan відмовився від інвестицій в російський рубль. Головна причина – ситуація навколо України. Стратеги компанії заявили, що вони не можуть з впевненістю відкидати негативні сценарії.

Європейський банк звернувся до європейських банків щодо плану дій на випадок запровадження санкцій проти Російської Федерації. Наприклад, йдеться про відключення країни-агресорки від платіжної системи SWIFT.

За оцінками Bloomberg, російський рубль обвалився на понад 5% за січень. Це максимальний показник серед ринків, які розвиваються. У зв'язку зі стрімким падінням рубля центробанк країни-агресорки вирішив припинити регулярні покупки іноземної валюти задля уникнення додаткового тиску на валюту.

Російський рубль втрачає позиції на ринку / Фото Unsplash

Загроза нападу з боку Росії: що важливо знати

З кінця жовтня 2021 року Російська Федерація активно стягнула війська до кордону з Україною. Українські розвідники підтвердили цю інформацію та пояснили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

24 січня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що біля українського кордону перебуває понад 100 тисяч російських військових. Крім того, їх супроводжують орієнтовно 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців. Данілов також закликав українців не панікувати.

Міжнародна спільнота обіцяє запровадити жорсткі санкції проти Росії у випадку нападу на Україну. Зокрема, Джозеф Байден заявив, що США можуть ввести санкції безпосередньо проти самого президента Росії.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.