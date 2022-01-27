Урок, який проігнорували: як відреагували ринки на вторгнення Росії в Україну у 2014 році
Джерело:CNBC
Загроза повномасштабного вторгнення Росії на територію України та величезне скупчення військ поблизу кордону – яскраве нагадування про ранні стадії конфлікту. В тому числі йдеться й про реакцію світу фінансів.
У 2014 році РФ анексувала український Крим та почала війну на Донбасі, яка триває й досі. Реакція фінансових ринків на порушення Росією територіальної цілісності України не забарилася.
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Реакція ринків на вторгнення Росії в Україну у 2014 році
Наприкінці лютого 2014 року ралі на Волл-стріт згасло на фоні чуток про вторгнення Росії на територію України. Того тижня російський рубль впав до рекордно низького рівня щодо євро та до 5-річного мінімуму щодо долара. Українська гривня втрачала позиції на ринку через побоювання дефолту. Наступного тижня ринки продовжили реагувати:
- Німецький індекс DAX, який суттєво залежить від російського газу, втратив 3,3%. На той період це було максимальне падіння з травня 2012 року.
- Того ж дня російські акції впали на 10,8%.
Активи мобільного оператора "МегаФон", які котируються у Москві, обвалилися на 11%. Акції нафтової компанії "Роснефть" впали на 4%, Газпрому – на 14,5%, а Сбербанку – на 15%. Крім того, удар прийняли й цінні папери російські компанії QIWI та Mobile Telesystems, які подешевшали на 11% і 12,6% відповідно.Цікаво! Деякі іноземні компанії, які мають значне відношення до Росії та України, теж зафіксували спад. Серед них французький автовиробник Renault, який того понеділка впав на 5% та одна з найбільших фінансових організацій UniCredit з Італії, яка впала на 4,1%.
Що відбувається з російською валютою зараз:
- Російський рубль втрачає позиції на ринку. Станом на 26 січня, національна валюта Росії прискорила падіння через новини про нове вторгнення Росії в Україну. На той момент лише за 2 дні вартість долару США зросла на понад 60 копійок.
- Американський інвестиційний банк JPMorgan відмовився від інвестицій в російський рубль. Головна причина – ситуація навколо України. Стратеги компанії заявили, що вони не можуть з впевненістю відкидати негативні сценарії.
- Європейський банк звернувся до європейських банків щодо плану дій на випадок запровадження санкцій проти Російської Федерації. Наприклад, йдеться про відключення країни-агресорки від платіжної системи SWIFT.
За оцінками Bloomberg, російський рубль обвалився на понад 5% за січень. Це максимальний показник серед ринків, які розвиваються. У зв'язку зі стрімким падінням рубля центробанк країни-агресорки вирішив припинити регулярні покупки іноземної валюти задля уникнення додаткового тиску на валюту.
Загроза нападу з боку Росії: що важливо знати
- З кінця жовтня 2021 року Російська Федерація активно стягнула війська до кордону з Україною. Українські розвідники підтвердили цю інформацію та пояснили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.
- 24 січня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що біля українського кордону перебуває понад 100 тисяч російських військових. Крім того, їх супроводжують орієнтовно 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців. Данілов також закликав українців не панікувати.
- Міжнародна спільнота обіцяє запровадити жорсткі санкції проти Росії у випадку нападу на Україну. Зокрема, Джозеф Байден заявив, що США можуть ввести санкції безпосередньо проти самого президента Росії.