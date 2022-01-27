Урок, который проигнорировали: как отреагировали рынки на вторжение России в Украину в 2014 году

Угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины и огромное скопление войск возле границы – яркое упоминание о ранних стадиях конфликта. В том числе речь идет и о реакции мира финансов.

В 2014 году РФ аннексировала украинский Крым и начала войну на Донбассе, которая продолжается до сих пор. Реакция финансовых рынков на нарушение Россией территориальной целостности Украины не заставила себя ждать.

Достойно внимания От валют к металлам: чего ждать от рынков в 2022 году

Реакция рынков на вторжение России в Украину в 2014 году

В конце февраля 2014 года ралли на Уолл-стрит погасло на фоне слухов о вторжении России на территорию Украины. На той неделе российский рубль упал до рекордно низкого уровня относительно евро и до 5-летнего минимума по отношению к доллару. Украинская гривна теряла позиции на рынке из-за опасений дефолта. На следующей неделе рынки продолжили реагировать:

Немецкий индекс DAX, существенно зависит от российского газа, потерял 3,3%. В тот период это было максимальное падение с мая 2012 года.

В тот период это было максимальное падение с мая 2012 года. В тот же день российские акции обвалились на 10,8%.

Как отреагировали рынки на вторжение РФ в 2014 году / Инфографика CNBC

Котирующиеся в Москве активы мобильного оператора "МегаФон" обвалились на 11%. Акции нефтяной компании "Роснефть" упали на 4%, Газпрома – на 14,5%, а Сбербанка – на 15%. Кроме того, удар приняли и ценные бумаги российские компании QIWI и Mobile Telesystems, которые подешевели на 11% и 12,6% соответственно.

Что происходит с российской валютой сейчас:

Российский рубль теряет позиции на рынке. По состоянию на 26 января, национальная валюта России ускорила падение из-за новостей о новом вторжении России в Украину. На тот момент только за 2 дня стоимость доллара США выросла более чем на 60 копеек.

Американский инвестиционный банк JPMorgan отказался от инвестиций в российский рубль. Главная причина – ситуация вокруг Украины. Стратеги компании заявили, что они не могут с уверенностью исключать негативные сценарии.

Европейский банк обратился к европейским банкам по поводу плана действий на случай введения санкций против Российской Федерации. К примеру, речь идет об отключении страны-агрессора от платежной системы SWIFT.

Некоторые иностранные компании, имеющие значительное отношение к России и Украине, тоже зафиксировали спад. Среди них французский автопроизводителькоторый в этот понедельник упал наи одна из крупнейших финансовых организацийиз Италии. Она потеряла

По оценкам Bloomberg, российский рубль обвалился более чем на 5% за январь. Это максимальный показатель среди развивающихся рынков. В связи со стремительным падением рубля центробанк страны-агрессора решил прекратить регулярные покупки иностранной валюты во избежание дополнительного давления на валюту.

Российский рубль теряет позиции на рынке / Фото Unsplash

Угроза нападения со стороны России: что важно знать

С конца октября 2021 года Российская Федерация активно стянула войска к границе с Украиной. Украинские разведчики подтвердили эту информацию и объяснили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

24 января 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у украинской границы находится более 100 тысяч российских военных. Кроме того, их сопровождают ориентировочно 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих. Данилов также призвал украинцев не паниковать.

Международное сообщество обещает ввести жесткие санкции против России в случае нападения на Украину. В частности, Джозеф Байден заявил, что США могут ввести санкции прямо против самого президента России.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.