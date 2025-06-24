Чи залишився в Ірані уран та де його могли сховати

Заява президента США Дональда Трампа про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном може стримати обмін ракетами між країнами. Втім, питання місцезнаходження Тегеранського урану залишається відкритим

Чи залишився в Ірані уран

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) визнало, що всього через п'ять днів після початку війни між Ізраїлем та Іраном його інспектори втратили слід 409 кілограмів високозбагаченого урану, який знаходився в розпорядженні Ірану. Цієї кількості достатньо для виробництва до 10 ядерних боєголовок, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Навіть якщо Ізраїлю та США вдалося завдати серйозної шкоди іранській інфраструктурі зі збагачення урану (що поки не підтверджено перевіреними доказами), залишається ризик, що вже вироблений уран, наближений за характеристиками до збройового, може бути прихований на невизначений термін.

Цікаво! За оцінками американських регуляторів, іранський уран міг бути розміщений у 16 ​​циліндрах заввишки близько 91 сантиметра. Кожен такий контейнер важить близько 25 кілограмів – досить легкий, щоб його можна було перенести вручну чи перевезти у багажнику легкового автомобіля.

Як будуть шукати уран

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що припинення вогню створить умови для поновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану та повернення інспекторів на об'єкти.

Необхідно припинити військові дії, щоб забезпечити умови безпеки та захисту, які дозволять Ірану знову допустити інспекційні групи МАГАТЕ для оцінки ситуації,

– заявив Гроссі на екстреному засіданні ради агентства при ООН.

До війни інспектори МАГАТЕ регулярно відстежували запаси урану та щодня проводили перевірки на кількох об'єктах, щоб переконатися, що матеріал враховано і він не використовується у військових цілях. Однак авіаудари Ізраїлю змусили Іран перемістити уран на невідомий об'єкт ще до того, як до атак приєдналися США.

Що думають в Ірані

Тим часом комісія з національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту схвалила концепцію законопроєкту, який зобов'язує уряд призупинити співпрацю з МАГАТЕ.

Іранська влада також звинуватила МАГАТЕ в нездатності захищати права Ірану, передбачені Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, який дозволяє країнам використовувати ядерні технології в мирних цілях за умови відмови від розробки зброї.