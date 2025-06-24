Остался ли в Иране уран

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что всего через пять дней после начала войны между Израилем и Ираном его инспекторы потеряли след 409 килограммов высокообогащенного урана, который находился в распоряжении Ирана. Этого количества достаточно для производства до 10 ядерных боеголовок, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Даже если Израилю и США удалось нанести серьезный ущерб иранской инфраструктуре по обогащению урана (что пока не подтверждено проверенными доказательствами), остается риск, что уже произведенный уран, приближенный по характеристикам к оружейному, может быть скрыт на неопределенный срок.

Интересно! По оценкам американских регуляторов, иранский уран мог быть размещен в 16 цилиндрах высотой около 91 сантиметра. Каждый такой контейнер весит около 25 килограммов – достаточно легкий, чтобы его можно было перенести вручную или перевезти в багажнике легкового автомобиля.

Как будут искать уран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что прекращение огня создаст условия для возобновления переговоров по ядерной программе Ирана и возвращения инспекторов на объекты.

Необходимо прекратить военные действия, чтобы обеспечить условия безопасности и защиты, которые позволят Ирану снова допустить инспекционные группы МАГАТЭ для оценки ситуации,

– заявил Гросси на экстренном заседании совета агентства при ООН.

До войны инспекторы МАГАТЭ регулярно отслеживали запасы урана и ежедневно проводили проверки на нескольких объектах, чтобы убедиться, что материал учтен и не используется в военных целях. Однако авиаудары Израиля заставили Иран переместить уран на неизвестный объект еще до того, как к атакам присоединились США.

Что думают в Иране

Между тем комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента одобрила концепцию законопроекта, который обязывает правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

Иранские власти также обвинили МАГАТЭ в неспособности защищать права Ирана, предусмотренные Договором о нераспространении ядерного оружия, который позволяет странам использовать ядерные технологии в мирных целях при условии отказа от разработки оружия.