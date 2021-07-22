Unilever, один зі світових лідерів ринку продуктів та товарів побутової хімії, заявив що вартість сировини, яка необхідна для виготовлення побутової хімії, шампунів та морозива, зростає найшвидшими темпами за останні 10 років.

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Unilever занепокоєна високою інфляцією

Unilever прогнозує, що ціновий тиск й надалі буде набирати оберти. Високі витрати на сировину викликають занепокоєння у виробників, тоді як світова економіка "прокидається" після пандемії коронавірусу. За словами фінансового директора Unilever Грема Піткетлі, подорожчання нафти, пальмової олії та транспортування у США – це одні з головних причин підвищення цін на їхню продукцію. Піткетлі наголосив, що компанія намагається робити це повільно, аби не шокувати покупців.

Цікаво, що компанія обрала різні стратегії для ринків у Європі та Латинській Америці. Unilever швидше підвищує ціни у Бразилії, тоді як в країнах Європи корпорація діє обережніше, щоб не втрачати клієнтів.

Це те, з чим може впоратися такий бізнес, як Unilever, але це вимагає часу,

– додав Піткетлі.

Маржа за перше шість місяців 2021 року впала до 18,8% з 19,8% роком раніше. Unilever все ще намагається досягти 20% маржі, яку вона планувала закрити до 2020 року, наблизившись до мети незадовго до пандемії. Попри сильну інфляцію обсяги продажів компанії виросли на 5% у другому кварталі з врахуванням коректувань. Головний виконавчий директор Unilever Алан Йопе висловив переконання, що в цьому році ріст продажів складе приблизно від 3% до 5%, наперекір тому, що порівняння стають все складнішими.

Маржа Це величина, яка виражає різницю між процентними ставками, курсами цінних паперів, ставками страхових внесків і відшкодувань, цінами товарів тощо.

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