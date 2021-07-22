Unilever, один из мировых лидеров рынка продуктов и товаров бытовой химии, заявил, что стоимость сырья, которое необходимо для изготовления бытовой химии, шампуней и мороженого, растет самыми быстрыми темпами за последние 10 лет.

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Unilever обеспокоена высокой инфляцией

Unilever прогнозирует, что ценовое давление и в дальнейшем будет набирать обороты. Высокие затраты на сырье вызывают беспокойство у производителей, тогда как мировая экономика "просыпается" после пандемии коронавируса. По словам финансового директора Unilever Грэма Питкетли, подорожание нефти, пальмового масла и транспортировки в США – это одни из главных причин повышения цен на их продукцию. Питкетли отметил, что компания пытается делать это медленно, чтобы не шокировать покупателей.

Интересно, что компания выбрала различные стратегии для рынков в Европе и Латинской Америке. Unilever быстрее повышает цены в Бразилии, тогда как в странах Европы корпорация действует осторожно, чтобы не терять клиентов.

Это то, с чем может справиться такой бизнес, как Unilever, но это требует времени,

– добавил Питкетли.

Маржа за первое шесть месяцев 2021 года упала до 18,8% с 19,8% годом ранее. Unilever все еще пытается достичь 20% маржи, которую она планировала закрыть до 2020 года, приблизившись к цели незадолго до пандемии. Несмотря на сильную инфляцию объемы продаж компании выросли на 5% во втором квартале с учетом корректировок. Главный исполнительный директор Unilever Алан Йопе убежден, что в этом году рост продаж составит примерно от 3% до 5%, наперекор тому, что сравнение становятся все более сложным.

Маржа Это величина, которая выражает разницу между процентными ставками, курсами ценных бумаг, ставкам страховых взносов и возмещений, ценами товаров и тому подобное.