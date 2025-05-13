UniCredit Bank зафіксував рекордний прибуток

За перші три місяці 2025 року італійський банк UniCredit заробив рекордні 2,77 мільярда євро або 3,1 мільярда доларів. Йдеться про "чистий" прибуток кредитора, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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На тлі цього банк переглянув прогноз річного прибутку в сторону підвищення. Тепер UniCredit очікує отримати прибуток за рік у розмірі понад 9,3 мільярда євро, а виторг – 23,5 мільярда євро. Італійський банк також має меті збільшити виплати акціонерам.

Важливо! UniCredit – це один із європейських банків, який досі працює в Росії. За перший квартал 2025 року кредитор заробив 256 мільйонів євро у вигляді прибутку. Цей показник зріс на 20% у річному розрахунку. Виторг банку на російському рівні за перші три місяці року зріс на 2,6% до 366 мільйонів євро.

Вдале завершення кварталу також сприяло посиленню позицій банку на фондовому ринку. Акції UniCredit подорожчали на 3,8% у біржі в Мілані. Цінні папери досягнули пікового рівня за 14 років. Завдяки цьому ринкова капіталізація банку зросла до 87 мільярдів євро.

Рекордні прибутки також є хорошою новиною для генерального директора банку Андреа Орселя, який прагне укласти угоди про придбання кількох кредиторів:

Commerzbank;

Banco BPM.

Річ у тому, що ці ініціативи критикують в Німеччині та Італії. Зокрема, італійська влада вимагала від UniCredit вийти з російського ринку протягом 9 місяців.