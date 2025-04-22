UniCredit незадоволений вимогами уряду Італії

Банк UniCredit заявив, що не може ухвалити остаточне рішення щодо поглинання банку Banco BPM. Кредитора не влаштовують умови, які встановив італійський уряд, повідомляє 24 Канал з посиланням на UniCredit.

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Банк UniCredit планував подати заявку на придбання BPM 28 квітня. Кредитор готовий заплатити за Banco BPM 14 мільярдів євро. Проте попередньо банк має отримати схвалення від ринкового наглядового органу Consob.

Уряд Італії вимагає від UniCredit виконання таких умов:

Припинення діяльності банку в Росії протягом 9 місяців;

Збереження стабільного співвідношення кредитів до депозитів;

Запровадження обмежень стосовно управління активами компанії Anima Holding.

До теми! Акції обох банків впали в ціні після того, як стало відомо, що угода під загрозою. Цінні папери UniCredit впали на 4%, тоді як акції Banco BPM просіли в ціні 2%, інформує видання Bloomberg.

В UniCredit не згодні з вимогами уряду. Мовляв, ці умови суперечать законодавчим нормам Євросоюзу, а також обмежують свободу кредитора щодо ухвалення фінансових рішень. Банк знову звернувся до уряду та чекає на зворотній зв'язок.

Крім того, італійський банк додав, що продовжить скорочувати свою присутність на російському ринку. Кредитор повідомив, що за останні 3 роки зменшив свою присутність в Росії приблизно на 90%. Нагадаємо, що італійський UniCredit – це один із найбільших західних банків, які досі працюють в Росії. До того ж у 2024 році Європейський центральний банк наказав італійському кредитору пришвидшити вихід з російського ринку.