"Укрнафта" запустила в роботу нову свердловину, зекономивши мільйони гривень: перші фото

"Укрнафта" оголосила про запуск нової свердловини на Сході України. Більше про це та нові перспективи – далі у тексті.

Загальна глибина нової свердловини становить 2919 метрів. Про це розповів очільник ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

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При цьому початковий дебіт оцінюють у 51,4 тонни нафти на добу. Йдеться про практично безводну нафту. Обводненість сировини складає 2 − 3%. Далі – більше! У процесі буріння свердловини використовували власні розробки:

Буровий верстат;

Бурову промивальну рідину, яку використали до глибини у 2013 метрів.

"Укрнафта" запустила нову свердловину / фото фейсбук Сергій Корецький

Сергій Корецький додав, що завдяки вище згаданим розробкам компанії вдалося зменшити коефіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти й матеріали. Таким чином, компанія також зекономила мільйони гривень.

Що таке дебіт У нафтовій і газовій промисловості цим терміном позначають кількість рідини або газу, що надходить на поверхню за одиницю часу з природного чи штучного джерела. У промисловій практиці дебіт заведено вимірювати у кубічних метрах за добу.

Крім того, в "Укрнафті" повідомили, що в розрізі свердловини виявили ще три перспективні поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Відтак, у планах "Укрнафти" перейти до буріння горизонтальної частини свердловини після відпрацювання нижчезалягаючих покладів. Головна мета – розробки запасів нафти у башкірських відкладах.