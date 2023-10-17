Українці зберігають готівку на понад 100 мільярдів доларів: на який нюанс варто звернути увагу

Давно не таємниця, що українці часто обирають тримати свої збереження в іноземній валюті. Цю ситуацію прокоментував член Ради Нацбанку Богдан Данилишин.

За словами Данилишина, за вище згаданим принципом живуть як домашні господарства, так й українські бізнеси. Йдеться про дані станом на 1 вересня 2023 року.

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Українці зберігають гроші в іноземній валюті

Загалом фінансові активи у форматі готівкової іноземної валюти, валютних банківських депозитів та ОВДП в іноземній валюті оцінюють у 136 мільярдів доларів. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, частка валютних активів як серед звичайних людей, так й підприємців зросла на 4% до 69% у порівняні з роком раніше.

При цьому на готівку в іноземній валюті припадає понад 85% валютних активів. Йдеться про 116 мільярдів доларів. Щодо гривні є такі дані:

Частка гривневих активів у структурі фінансів населення та бізнесу становить 31%;

З них на готівку припадає 31%, на депозити – 11%, на поточні рахунки – 42%.

Нагадаємо, що в Україні досі використовують російські застосунки для ведення бюджету. Їхня частка на ринку складає 50%. Про це стало відомо завдяки дослідженню фінтех-стартапу Saldo Apps та аналітичного сервісу для мобільних застосунків ASObot з групи IT-компаній Netpeak Group. Вони також створили перелік застосунків, які не мають відношення до держави-агресорки.