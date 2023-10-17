По словам Данилишина, по вышеупомянутому принципу живут как домашние хозяйства, так и украинские бизнесы. Речь идет о данных по состоянию на 1 сентября 2023 года.

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Украинцы хранят деньги в иностранной валюте

В общем, финансовые активы в формате наличной иностранной валюты, валютных банковских депозитов и ОВГЗ в иностранной валюте оценивают в 136 миллиардов долларов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля валютных активов как среди обычных людей, так и предпринимателей возросла на 4% до 69% по сравнению с годом ранее.

При этом на наличные деньги в иностранной валюте приходится более 85% валютных активов Речь идет о 116 миллиардов долларов. По гривне есть следующие данные:

Доля гривневых активов в структуре финансов населения и бизнеса составляет 31%;

Из них наличными приходится 31%, на депозиты – 11%, на текущие счета – 42%.

Напомним, что в Украине до сих пор используют российские приложения для ведения бюджета. Их доля на рынке составляет 50%. Об этом стало известно благодаря исследованию финтех-стартапа Saldo Apps и аналитического сервиса для мобильных приложений ASObot из группы IT-компаний Netpeak Group. Они также создали перечень приложений, не имеющих отношения к государству-агрессору.