За останній місяць осені 2021 року українці купили іноземної валюти на 2,698 мільярда доларів. Попередній рекорд був зафіксований у серпні на рівні 2,627 мільярда доларів. Для порівняння, за аналогічний період українці продали банкам 2,332 мільярда доларів готівкової та безготівкової валюти.

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Українці придбали рекордну кількість валюти у листопаді

Нацбанк зазначає, що чистий обсяг іноземної валюти, яку придбали фізичні особи за останній місяць осені, склав 365 мільйонів доларів.Цей показник зріс на більше ніж 5,5 раза у порівнянні з жовтнем. Тоді ця цифра дорівнювала 66 мільйонам доларів. У вересні та серпні поточного року чиста купівля іноземної валюти становила 6 мільйонів та 245 мільйонів доларів відповідно.

З початку 2021 року жителі України продали іноземну валюту на суму 23,451 мільярда доларів. Тоді як придбано валюти було на 22,103 мільярда доларів. Чистий продаж склав 1,348 мільярда доларів.

Українці придбали рекордну кількість валюти у листопаді / Фото Unsplash

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