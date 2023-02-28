Як живуть українці в Канаді: поради від земляків про зарплати, податки й оренду

Повномасштабна війна Росії проти України змінила життя всієї держави. Чимало людей були вимушені виїхати за кордон на тривалий період, зокрема, до Канади. Це рішення принесло українцям низку викликів та змін.

Канада активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Крім того, це країна, де проживає одна з найбільших українських громад закордоном. 24 канал вирішив розпитати наших земляків про їхній досвід проживання в Канаді та особливості фінансової системи та банків цієї країни.

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Для порівняння, ми поговорили з Анною Дейнека, яка потрапила до Канади вже після початку повномасштабної війни Росії проти України, тоді як Володимир Годунко переїхав до Канади ще 2 роки тому. Вони проживають в провінції Онтаріо, якій надають перевагу понад 60% жителів країни.

Банківські карти та перекази

Анна Дейнека: Банківська система працює 1 в 1 з українською. Так само потрібно поповнювати кредитну картку, там є відсоток щомісячного платежу. Тому в принципі все дуже схоже. Але кредитна картка справді відіграє дуже важливу роль.

У Канаді є дві активні банківських картки – кредитна та дебетова. Крім того, необхідно враховувати, що у деяких магазинах можна розрахуватися або лише кредитною карткою, або дебетовою. Для переказу коштів використовують не номер картки. Для цього достатньо вказати електронну пошту.

Банківський застосунок у країні на досить пристойному рівні. Звичайно, це не український Monobank, якому я ще не зустрічала рівних. Переказати кошти з картки на картку займе приблизно 5 хвилин.

Щодо співпраці з українським банківським сектором, то для мене найкраще підходить застосунок Wise (також відомий як TransferWise). Переказувати кошти на іпотеку в Харкові мені вдається за кілька клаців. Українськими картками також в цілому без проблем можна користуватися.

Особливості життя в Канаді / Фото Unsplash

Володимир Годунко: Усім новоприбулим, які планують залишатися в Канаді, варто відкрити кредитну картку. Цей процес може зайняти приблизно тиждень – два. Спершу клієнт отримує поштою картку. Після її активізації в додатку банк відсилає звичайною поштою пін-код до картки . Це обумовлено питанням безпеки. Загалом бажано відкрити у банку три рахунки: зарплатний, кредитний, депозитний.

На кредитних картах завжди є кешбек. Мінімум 1 – 2%, що вже непогано. За рік користування картою я все одно їх витратив та отримав 200 – 300 доларів назад. Банківські перекази від однієї людини до іншої людини, то тут система досить складна й незручна. Стосовно переказів в Україну, то мені найзручніший це робити з PayPal, який просто можна під'єднати до банківської картки.

Кредитний рейтинг

Анна Дейнека: Після отримання кредитної картки можна починати працювати з кредитною історією та кредитним рейтингом. Сюди також входить, наприклад, оплата мобільного зв'язку, комунальні платежі, оплата оренди. Тому дуже важливо вчасно все оплачувати.

Кредитний рейтинг має значення, коли людина прагне отримати кредит. І, якщо я не помиляюся, цей показник важливий, якщо особа прагне виїхати за кордон.

Як на мене, загалом це дуже добра практика. У Канаді люди дуже свідомі, наші менталітети трохи відрізняються. Насправді важко дуже швидко адаптуватися, оскільки потрібно робити крок за кроком, аби отримати вигоду у майбутньому. В тому числі, орендувати житло, купити будинок тощо. Через це канадці вкрай свідомо підходять до планування свого життя. Аналогічно вони ставляться й до банківської системи.

Володимир Годунко: Тут усі живуть в кредит. Грубо кажучи, я плачу навіть мобільний свій рахунок через місяць після того, як я вже ним користувався. Це так само стосується проживання та будь-яких покупок. Щодо кредитного рейтингу, по-перше, його не можна перевіряти. Кожен раз, коли його перевіряють, фіксують падіння. За місяць я колись посадив його на 50 балів, навіть того не знаючи. При чому це дуже суттєвий спад.

Фактично кредитний рейтинг потрібний для великих покупок. Зазвичай кредитний рейтинг перевіряють перед тим, коли мають взяти кредит на будь-що, в принципі.

До того ж кредит позитивно впливає на кредитний рейтинг. У перспективі це потрібно, щоб для прикладу, можна було придбати у кредит авто на кращих умовах, з нижчим відсотком. Хороший кредитний рейтинг – це від 700 балів. Краще його самостійно не перевіряти й все буде добре.

Крім того, без кредитного рейтингу та кредитної історії не може навіть йти мова про купівлю власного будинку чи квартири в Канаді. Мене дуже дивують українці, які зараз приїжджають в країну та питають, чи можуть вони купити житло. Перша відповідь – ні. По-перше, з поточними цінами це складно навіть для канадців. По-друге, немає кредитного рейтингу та кредитної історії, що є вкрай важливими в Канаді.

Кредитний рейтинг ні на що не впливає поки не потрібно брати кредит на щось велике. Тоді його перевіряють, для прикладу банківською установою. Проте, якщо після перевірки кредит не видали, то це негативно впливає на цей показник.

Оренда житла

Анна Дейнека: Зняти апартаменти без кредитного рейтингу дуже складно. Це можливо, але складно. Потрібно буде показати виписку з банку. Нам насправді пощастило, що так швидко вдалося знайти житло.

Житло знайти реально, є багато оголошень, просто потрібно докласти зусиль. Тим паче багато рієлторів, які є вихідцями з України, готові допомагати. Я сама писала допис на фейсбуці, просила про допомогу. Дуже багато харків'ян мені відписали та запропонували її.

Водночас деякі орендодавці просять плату за житло на кілька місяців чи навіть рік вперед. Офіційне працевлаштування, наявність необхідних документів сприяє розв'язанню цього питання.

Одна з опцій з житлом для приїжджих – це оренда підвалів. Їх готові здавати навіть без кредитного рейтингу. Крім того, через канадське законодавство, яке по суті стоїть на захисті мешканців, люди дуже ретельно обирають потенційних орендарів.

Володимир Годунко: На сьогодні єдина різниця між українцями, які приїжджають в країну після початку війни, та всіма іншими українцями – орендарі можуть попросити оплатити 4 – 6 місяців наперед, щоб була впевненість в тому, що людина буде там жити. Річ у тому, що у Канаді, якщо орендар перестає платити, то по закону буде дуже складно його виселити.

Я чув про історії, коли люди по пів року не платили й жили. Саме тому орендодавці намагаються убезпечити себе. Наявність роботи суттєво спрощує цей процес.

Плюс сьогодні на ринку є певні моменти стосовно житла, оскільки пропозиція мала. Трохи ціни підіймаються, місцевим теж складно. Проблематично винайти житло навіть з кредитним рейтингом. Деякі орендодавці нахабніють та вимагають оплату за кілька місяців наперед, ціни підіймають.

Крім того, варто враховувати, що саме орендодавець обирає між 2 – 5 кандидатами, тому в інтересах людини орендувати житло. Плюс оберуть того, хто буде готовий більше платити. До того ж зараз у Канаді можна говорити про певну кризу на ринку нерухомості. Це дуже велика проблема в країні.

Особливості життя в Канаді / Фото Unsplash

Безпека банківського сектору

Анна Дейнека: Сама я з проблемами не стикалася. Можу поділитися досвідом знайомих, у яких нещодавно з кредитної картки придбали безліч різних речей. З'ясувавши цю ситуацію в банку, вони зуміли повернути усі списані гроші та отримати нову картку. Тут є деякі нюанси з безпекою банківської системи, але клієнт банку у Канаді завжди захищений.

Володимир Годунко: Перше, що прийшло на думку, при онлайн-покупках не треба використовувати дебетову картку, лише кредитку. Якщо вкрадуть дані дебетової картки, то вкрадуть ваші гроші, якщо це кредитна картка, то вкрадуть гроші банку. У другому випадку саме банк буде займатися цим питанням.

Система загалом досить надійна. Вона не настільки зручна та інклюзивна як в Україні, коли через додаток банку можна і квитки купити, і заплатити за комунальні послуги. Тут такого немає, оскільки банківська система розвивалася набагато раніше, ніж українська. Й вона обростала великою кількістю складних речей, тому міняти це дорого та невигідно.

Зарплата та податки

Анна Дейнека: Ми обрали Торонто, Онтаріо, адже у пріоритеті було їхати туди, де можна заробляти, щоб були нормальні заплати. Але варто враховувати, що все віддзеркалюється. Чим більші зарплати, тим дорожче буде коштувати житло, більші податки.

Також вкрай важливо по приїзду в Канаду відкрити SIN-номер, який необхідний для податкової. Різні роботодавці мають два варіанти щодо податків. Одні займаються їхнім вирахуванням, інші ж перекладають це на плечі працівників.

Володимир Годунко: Загалом зарплату люди отримують найчастіше щотижня або кожні два тижні. Українцям треба враховувати, що є два види зарплат, коли відразу вираховують податки або коли цим питанням варто окремо займатися. У Канаді існує чимало бухгалтерських компаній та додатків, які допоможуть спростити цей процес.

У Канаді простіше вбити й втекти, ніж не платити податки. Податки – це найсерйозніша тема й з цим не жартують. Якщо українці будуть намагатися якось махлювати, то депортація обов'язкова. Це навіть не обговорюється.

Середня вартість життя

Анна Дейнека: На місяць життя для сім'ї з дітьми знадобиться в середньому до 5 тисяч канадських доларів з врахуванням усіх базових статей витрат. Крім того, в різних пабліках вказують, що за такого сценарію треба мати приблизно 10 тисяч доларів при переїзді, хоча можна приїхати з меншою сумою. У Канаді також вкрай дорогий інтернет.

Володимир Годунко: Усе дуже індивідуально й залежить від запитів для життя. По перше, все досить варіюється. У Торонто середня оренда двокімнатної квартири буде приблизно коштувати 3000 – 3500 тисячі доларів. Водночас від'їхавши на 20 кілометрів від міста, то ціна вже буде орієнтовно складе 2800 доларів. Тобто у рамках однієї провінції ціни можуть суттєво різнитися. При цьому Онтаріо на сьогодні – це найдорожча провінція для проживання у Канаді.

Щодо вартості продуктів, якщо сім'я від 3 людей, то Costco – ідеальний варіант (там потрібно купити їхню картку на рік). Ще один варіант – це фудбанки, де можна раз на місяць безплатно отримати продукти. Тож на цьому можна трохи зекономити.

Варто враховувати, що інтернет та мобільний зв'язок в Канаді коштують досить дорого, тоді як якість залишає бажати кращого. Найдешевший тарифний план для мобільного зв'язку становить 15 доларів на місяць, якщо говорити про щось більш адекватне, тоді йдеться про 40 доларів й вище.