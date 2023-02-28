Канада активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Кроме того, это страна, где проживает одна из крупнейших украинских общин за границей. 24 канал решил расспросить наших земляков об их опыте проживания в Канаде и особенностях финансовой системы и банков в этой стране.

Достойно внимания Как сохранить и приумножить свои финансы в кризис: детали и советы от эксперта

Для сравнения, мы поговорили с Анной Дейнека, которая попала в Канаду уже после начала полномасштабной войны России против Украины, тогда как Владимир Годунко переехал в Канаду еще 2 года назад. Они проживают в провинции Онтарио, которую предпочитает более 60% жителей страны.

Банковские карты и переводы

Анна Дейнека: Банковская система работает 1 в 1, как украинская. Так же нужно пополнять кредитную карту, там есть процент ежемесячного платежа. Потому в принципе все очень похоже. Но кредитная карта действительно играет очень важную роль.

В Канаде есть две активные банковские карты – кредитная и дебетовая. Кроме того, необходимо учитывать, что в некоторых магазинах можно рассчитаться либо только кредитной картой, либо дебетовой. Для перевода средств используют не номер карты. Для этого достаточно указать электронную почту.

Банковское приложение в стране на достаточно приличном уровне. Конечно, это не украинский Monobank, которому я еще не встречала равных. Перевести средства с карты на карту займет примерно 5 минут.

Что касается сотрудничества с украинским банковским сектором, то для меня лучше всего подходит приложение Wise (также известен как TransferWise). Переводить средства на ипотеку в Харькове мне удается за несколько щелчков. Украинскими карточками также в целом без проблем можно пользоваться.

Особенности жизни в Канаде / Фото Unsplash

Владимир Годунко: Всем новоприбывшим, которые планируют оставаться в Канаде, нужно открыть кредитную карту. Этот процесс может занять примерно неделю – две. Сначала клиент получает по почте карточку. После ее активизации в приложении, банк отсылает обычной почтой пин-код к карточке. Это обусловлено вопросом сохранности. В общем, желательно также открыть в банке три счета: зарплатный, кредитный, депозитный.

На кредитных картах всегда есть кешбэк. Минимум 1 – 2%, что уже неплохо. За год пользования картой я все равно их потратил и получил 200 – 300 долларов назад. Банковские переводы от одного человека к другому, то тут система довольно сложная и неудобная. Что касается переводов в Украину, то мне удобнее всего это делать с PayPal, который просто можно подключить к банковской карте.

Кредитный рейтинг

Анна Дейнека: После получения кредитной карты можно начинать работу с кредитной историей и кредитным рейтингом. Сюда также входят, например, оплата мобильной связи, коммунальные платежи, оплата аренды. Поэтому очень важно своевременно оплачивать все счета.

Кредитный рейтинг имеет значение, когда человек стремится получить кредит. И, если я не ошибаюсь, этот показатель важен, если человек хочет уехать за границу.

По-моему, в общем это очень хорошая практика. В Канаде люди очень сознательны, наши менталитеты немного отличаются. На самом деле трудно быстро адаптироваться, поскольку нужно делать шаг за шагом, чтобы извлечь выгоду в будущем. В том числе арендовать жилье, купить дом. Поэтому канадцы крайне сознательно подходят к планированию своей жизни. Аналогично они относятся и к банковской системе.

Владимир Годунко: Здесь все живут в кредит грубо говоря. Я плачу даже мобильный счет через месяц после того, как я уже им пользовался. Это также касается проживания и любых покупок. По кредитному рейтингу, во-первых, его нельзя проверять. Каждый раз, когда его проверяют, фиксируют падение. За месяц когда-то я посадил его на 50 баллов, даже того не зная. Причем это очень существенный спад.

Фактически кредитный рейтинг необходим для больших покупок. Обычно кредитный рейтинг проверяют перед тем, когда должны взять кредит во что бы то ни стало, в принципе.

К тому же, кредит положительно влияет на кредитный рейтинг. В перспективе это нужно, чтобы, например, можно было приобрести в кредит авто на лучших условиях, с более низким процентом. Хороший кредитный рейтинг – это от 700 баллов. Лучше его самостоятельно не проверять, и все будет хорошо.

Кроме того, без кредитного рейтинга и кредитной истории не может даже идти речь о покупке собственного дома или квартиры в Канаде. Меня очень удивляют украинцы, которые сейчас приезжают в страну и спрашивают, могут ли они купить жилье. Первый ответ – нет. Во-первых, по текущим ценам это сложно даже для канадцев. Во-вторых, нет кредитного рейтинга и кредитной истории, которые крайне важны в Канаде.

Кредитный рейтинг ни на что не влияет, пока не нужно брать кредит на что-то большое. Тогда его проверяют, например, банковским учреждением. Однако если после проверки кредит не выдали, то это негативно влияет на кредитный рейтинг.

Аренда жилья

Анна Дейнека: Снять апартаменты без кредитного рейтинга очень сложно. Это возможно, но трудно. Предстоит показать выписку из банка. Это все очень просто делается. Нам действительно повезло, что так быстро удалось найти жилье.

Жилье найти реально, есть много объявлений, просто нужно приложить усилия. Тем более многие риелторы, которые являются выходцами из Украины, готовы помогать. Я сама писала сообщение на фейсбуке, просила о помощи. Очень многие харьковчане мне отписали и предложили ее.

В то же время некоторые арендодатели просят плату за жилье на несколько месяцев или год вперед. Официальное трудоустройство, наличие необходимых документов способствует решению этого вопроса.

Одна из опций с жильем для приезжих – это аренда подвалов. Их готовы сдавать даже без кредитного рейтинга. Кроме того, из-за канадского законодательства, которое, по сути, стоит на защите жильцов, люди очень тщательно выбирают потенциальных арендаторов.

Владимир Годунко: На сегодня единственная разница между украинцами, которые сейчас приезжают в страну после начала войны и и другими, арендаторы могут попросить оплатить 4 – 6 месяцев вперед, чтобы была уверенность, что человек будет там жить. Дело в том, что в Канаде если арендатор перестает платить, то по закону будет очень сложно его выселить.

Я слышал об истории, когда люди по полгода не платили и жили. Именно поэтому арендодатели пытаются обезопасить себя. Наличие работы существенно упрощает этот процесс.

Плюс сегодня на рынке есть определенные моменты по отношению к жилью, поскольку уровень предложения недостаточен. Чуть-чуть цены поднимаются и даже местным сейчас сложно. Проблематично найти жилье даже с кредитным рейтингом. Некоторые арендодатели наглеют и требуют оплату за несколько месяцев, цены поднимают.

Кроме того, следует учитывать, что именно арендодатель выбирает между 2 – 5 семьями, поэтому в интересах человека арендовать жилье. Плюс выберут того, кто будет готов больше платить. К тому же, сейчас в Канаде можно говорить об определенном кризисе на рынке недвижимости. Это очень большая проблема в стране.

Особенности жизни в Канаде / Фото Unsplash

Безопасность банковского сектора

Анна Дейнека: Сама я с проблемами не сталкивалась. Могу поделиться опытом знакомых, у которых недавно с кредитной карты приобрели множество разных вещей. Выяснив эту ситуацию в банке, они сумели вернуть все списанные деньги и получить новую карту. Здесь есть некоторые нюансы с безопасностью банковской системы, но клиент банка в Канаде всегда защищен.

Владимир Годунко: Первое, что пришло в голову, при онлайн-покупках не нужно использовать дебетовую карточку, только кредитку. Если украдут данные дебетовой карты, то украдут ваши деньги, если это кредитная карта, то украдут деньги банка. Во втором случае именно банк будет заниматься этим вопросом.

Система в целом достаточно надежна. Она не столь удобна и инклюзивна, как в Украине, когда через приложение банка можно и билеты купить, и заплатить за коммунальные услуги. Здесь такого нет, поскольку банковская система развивалась гораздо раньше, чем украинская. И она обрастала большим количеством сложных вещей, поэтому менять это дорого и невыгодно.

Зарплата и налоги

Анна Дейнека: Мы выбрали Торонто, Онтарио, ведь в приоритете было ехать туда, где можно зарабатывать, чтобы были нормальные заплаты. Но следует учитывать, что все отражается. Чем больше зарплаты, тем дороже будет стоить жилье, выше налоги.

Также принципиально по приезду в Канаду открыть SIN-номер, которые нужен для налоговой. У работодателей есть два варианта по налогам. Одни занимаются вычетом налогов, другие перекладывают это на плечи работников.

Владимир Годунко: В общей сложности зарплату люди получают чаще всего еженедельно или каждые две недели. Украинцам нужно учитывать, что есть два вида зарплат, когда сразу рассчитывают налоги, и когда этим вопросом следует отдельно заниматься. В Канаде существует множество бухгалтерских компаний и приложений, которые помогут упростить этот процесс.

В Канаде проще убить и убежать, чем не платить налоги. Налоги – это самая серьезная тема и с этим не шутят. Если украинцы будут пытаться как-нибудь жульничать, то депортация обязательна. Это даже не оговаривается.

Средняя стоимость жизни

Анна Дейнека: На месяц для семьи с детьми понадобится в среднем до 5 тысяч канадских долларов с учетом всех базовых статей затрат. Кроме того, в разных пабликах указывают, что при таком сценарии нужно иметь примерно 10 тысяч долларов при переезде, хотя можно приехать с меньшей суммой. В Канаде также очень дорогой интернет.

Владимир Годунко: Все очень индивидуально и зависит от запросов для жизни. Во первых, все достаточно варьируется. В Торонто средняя аренда двухкомнатной квартиры будет примерно стоить 3000 – 3500 тысяч долларов. В то же время отъехав на 20 километров от города, то цена уже будет ориентировочно 2800 долларов. То есть, в рамках одной провинции цены могут существенно различаться. При этом Онтарио сегодня – это самая дорогая провинция для проживания в Канаде.

Что касается стоимости продуктов, если семья от 3 человек, то Costco – идеальный вариант (там нужно купить их карточку на год). Еще один вариант – это фудбанки, где можно раз в месяц бесплатно получить продукты. Так что на этом можно немного сэкономить.

Следует учитывать, что интернет и мобильная связь в Канаде стоят достаточно дорого, в то время как качество оставляет желать лучшего. Самый дешевый тарифный план для мобильной связи составляет 15 долларов в месяц, если говорить о чем-то более адекватном, тогда речь идет о 40 долларов и выше.