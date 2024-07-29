izibank призупинив продаж ОВДП клієнтам

Повідомляють, що в застосунку izibank призупинена послуга купівлі ОВДП. Кредитор додав, що усі придбані цінні папери будуть виплачені згідно з погодженими термінами.

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Що таке ОВДП Це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Мінфін використовує ОВДП, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету.

Наразі немає інформації, коли банк планує або зможе відновити цю послугу. Варто додати, що необанк повідомив про початок продажу ОВДП клієнтам навесні 2023 року.