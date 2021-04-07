Українські "єдинороги": вітчизняні стартапи у 2020 році залучили рекордні інвестиції

Джерело:Ukraine Digital News
Стартапи українців привертають все більше уваги інвесторів. У 2020 році обсяги інвестування досягли нового рекордного максимуму. Про факти та цифри – читайте далі.
У 2020 році в українські або створені в Україні стартапи інвестори вклали рекордну суму – 571 мільйон доларів. Йдеться і про венчурні, і про приватні інвестиції.
Читайте також Найзаможніші люди світу: хто з українців потрапив до рейтингу Forbes
У 2020 році у форматі стартового капіталу було інвестовано 42 мільйони доларів. Це у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді як обсяг капіталовкладень на рівні угод серії "А" виріс в понад 4 рази та досягнув позначки в 119 мільйонів доларів.
Українські та іноземні інвестори проводять досить різну інвестиційну політику. Міжнародні фонди зазвичай вкладають кошти в можливості швидкого росту на стадії А та інших етапах. Натомість українські інвестори більше схильні вкладати кошти в стартапи на початкових раундах.
Левову частку інвестицій отримали кілька глобальних компаній. Стартапи були засновані українцями, але в Сполучених Штатах Америки. Важливим аспектом також є те, що ці компанії покладаються на українські технічні команди.
Компанії, які отримали кошти від інвесторів:
Українські стартапи залучили рекордні інвестиції / Фото unsplash
Українські компанії, які досягли успіху у світовому масштабі, продовжують приваблювати стратегічних гравців на ринку інвестицій. Це вже дає результати, оскільки вони почали приносити дохід першим спонсорам.
Варте уваги Ефект Tesla: компанії, пов'язані з електромобілями, можуть "підірвати" ринок акцій
За даними AVentures Capital, низка українських стартапів вже зараз мають звання "єдинорогів". Йдеться про наступні компанії з українським корінням:
Стартапи airSlate, Ajax, Genesis, People.ai та навіть лідери українського ринку Rozetka і Monobank впевнено прямують до цього статусу.Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub