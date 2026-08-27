Які ключові тренди ринку

Деталі Нацбанк описав у новому звіті за другий квартал (тобто з квітня по червень) 2026 року. Зокрема, помітні зміни регулятор зафіксував у роботі фінансових компаній та ломбардів.

Фінансові компанії

Майже не змінили обсяг активів, однак значно активніше надавали послуги – показник зріс майже на чверть за квартал і на 82,7% у річному вимірі. Найбільше цьому сприяло збільшення операцій із гарантіями та фінансовим лізингом. Водночас обсяги факторингу зменшилися, а кредитний портфель залишився практично без змін.

За цей час фінансові компанії отримали історично найвищий чистий фінансовий результат – 8 мільярдів гривень.

Цікаво! Понад половину суми забезпечило державне "Укрфінжитло", що є оператором програми "єОселя".

Ломбарди

Також показали позитивну динаміку. Їхні активи за квартал зросли на 4,9%, а порівняно з минулим роком – на 10,6%. Обсяг нових кредитів збільшився скромніше – на 0,6% за квартал, однак у річному вимірі приріст сягнув 21%.

Сегмент ломбардів також отримав рекордний прибуток. Досягти такого результату вдалося завдяки збільшенню доходів від надання послуг та реалізації застав, попри одночасне зростання адміністративних та інших витрат.

Нагадаємо, одним із традиційних видів застави в ломбардах залишаються ювелірні вироби. Під час оцінювання золотих прикрас враховують насамперед вагу та пробу дорогоцінного металу, тоді як камені й інші декоративні елементи можуть розглядати окремо або не враховувати взагалі.