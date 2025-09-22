Усе зміниться з 1 жовтня: НБУ ухвалив рішення про виведення цієї копійки з обігу
- НБУ вирішив вивести з обігу 10 копійок з 1 жовтня.
- Монети не потрібно обмінювати, але потрапляючи в банки, вони вилучатимуться та утилізуватимуться.
НБУ вирішив вивести з обігу 10 копійок. Зміни набирають чинності з 1 жовтня. Водночас зауважимо, що ці монети залишаються актуальним платіжним засобом.
Чи треба обмінювати 10 копійок?
10 копійок і надалі можна буде використовувати при розрахунках, спеціально обмінювати ці монети непотрібно, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Зверніть увагу! Рішення про скорочення ухвалено через бажання регулятора скоротити витрати не тільки держави, а і учасників готівкового обігу.
Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації,
– наголошує НБУ.
При відсутності 10 копійок, торгова мережа може використовувати правило заокруглення. Регулятор визначив як саме це відбувається.
Як правильно заокруглювати гривні під час розрахунків / Інфографіка НБУ
Цікаво! Зараз в обігу перебуває 4,1 мільярда монет номіналом 10 копійок.
Які ще українські гроші виводяться з обігу?
НБУ уже вивів з обігу деякі копійки. Йдеться про монети номіналом 1, 2, 25 та 5. Ними розраховуватись не можна, вони вважаються недійсні.
Водночас, НБУ продовжує замінювати старі банкноти. Ці купюри поступово виводяться з обігу.
Цікаво! ЄС поступово виводить з обігу 500 євро. Ця банкнота наразі чинний платіжний засіб. Проте з часом вона буде забрана повністю.