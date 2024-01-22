Україна поставила на паузу експорт російської нафти: що відбувається з танкерами

Україна у січні уже встигла кілька разів атакувати різні об'єкти на території Росії. Однією з ціллю був морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області. Це призвело до призупинення роботи російського заводу "Новатек".

Ще один важливий наслідок атаки українських дронів – зупинка процесу завантаження нафти на танкери на другому головному експортному терміналі Росії у Балтійському морі. Йдеться про порт Усть-Луга. Додають, що операцію провела Служба безпеки України, за даними Bloomberg з посиланням на українські ЗМІ.

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У Росії виникли проблеми з експортом нафти після атаки СБУ

Річ у тому, що капітани наказали суднам вийти з порту далеко у море. Головна причина – безпекові питання. Повідомляють, що нафтові танкери з цього порту, як правило, прямують до Китаю та Індії.

Індія назвала купівлю російської нафти "порятунком для світу". Мовляв, це допомогло стримати зростання цін на сировину. В іншому випадку, за словами індійського чиновника, вартість чорного золота могла сягнути понад 200 доларів за барель.

Також додають, що вище згаданий експортний комплекс займається переробкою нафти, яка відома на ринку під брендом Urals. На момент створення цього матеріалу, вартість цієї марки нафти коливається на рівні 61,18 долара за барель, за даними OilPrice.

Російські ЗМІ припускають, що атака українських дронів зірвала завантаження нафти, щонайменше, на два судна із загальною місткістю на понад 1,6 мільйона барелів нафти. Йдеться про танкери Clearocean Apollon та NS Champion. Станом на понеділок, 22 січня, ці танкери залишаються пришвартованими у морі, але не далеко від порту.