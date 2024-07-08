"Українська біржа" оголосила про припинення роботи та подала позов до суду

Українська фондова біржа повідомила про припинення роботи з 8 липня 2024 року. Пресслужба біржі також пояснила причину настільки значних змін.

"Українська біржа" повідомила, що їй анулювали ліценцію. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

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"Українська біржа" припинила роботу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ще 5 червня застосувала санкцію до УБ у вигляді анулювання ліцензій. Головна причина – наявність підсанкційних осіб серед бенефіціарів фондової біржі.

Що відомо про "Українську біржу" Це фондова біржа цінних паперів України, яку заснували 15 травня 2008 року.

Серед власників "Української біржі" є Міністерство фінансів Росії, яке має частку через "Сбєрбанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній. Крім Мінфіну Росії частка "Української біржі" також належить колишньому російському підприємцю Тімуру Турлову, проти якого у травні 2022 року запровадили санкції терміном на 5 років. Зокрема, йдеться про блокування активів.

Постанова набула чинності через 30 календарних днів з дня її прийняття – 5 липня. "Українська біржа" також додала, що подала позов до Київського окружного суду та прагне добитися скасування постанови НКЦПФР про анулювання ліцензій та визнання її протиправною.