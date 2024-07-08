"Украинская биржа" объявила о прекращении работы и подала иск в суд

Украинская фондовая биржа сообщила о прекращении работы с 8 июля 2024 года. Пресс-служба биржи также объяснила причину столь значительных изменений.

"Украинская биржа" сообщила, что ей аннулировали лицензию. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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"Украинская биржа" прекратила работу

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) еще 5 июня применила санкцию к УБ в виде аннулирования лицензий. Главная причина – наличие подсанкционных лиц среди бенефициаров фондовой биржи.

Что известно об "Украинской бирже" Это фондовая биржа ценных бумаг Украины, которую основали 15 мая 2008 года.

Среди владельцев "Украинской биржи" есть Министерство финансов России, которое имеет долю через "Сбербанк России" и цепочку оффшорных компаний. Кроме Минфина России доля "Украинской биржи" также принадлежит бывшему российскому предпринимателю Тимуру Турлову, против которого в мае 2022 года ввели санкции сроком на 5 лет. В частности, речь идет о блокировании активов.

Постановление вступило в силу через 30 календарных дней со дня его принятия – 5 июля. "Украинская биржа" также добавила, что подала иск в Киевский окружной суд и стремится добиться отмены постановления НКЦБФР об аннулировании лицензий и признании его противоправным.