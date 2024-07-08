Скільки коштує нафта на ринку

У понеділок, 8 липня 2024 року, нафта Brent впала в ціні на 49 центів або на 0,57%. Сировина торгується на рівні 86,05 долара за барель.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate подешевшала на 63 центи або 0,76%. Американська сировина коштує 82,53 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,09 долара за барель (- 0,52%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,55 долара за барель (- 0,73%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку 2024 року марка нафти Brent подорожчала майже на 11,68%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 15,70%.

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта повернулася до падіння після чотиритижневого зростання, оскільки перспектива угоди про припинення вогню в Секторі Гази спровокувала послаблення напруженості на Близькому Сході, тоді як інвестори оцінювали потенційні перебої в постачанні енергоносіїв в США. Головна причина – ураган.