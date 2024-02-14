Що відбувається з депозитами в Україні

У січні 2024 року депозити в українських банках скоротилися на 2,1% або 49,5 мільярда гривень – до 2,34 трильйона гривень. Спад цього показника зафіксували вперше з серпня 2022 року.

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Також є окремі дані щодо змін депозитів населення та бізнесу. Ось, що головні цифри:

За перший місяць поточного року депозити населення "просіли" на 2,5% або 27,4 мільярда гривень – до 1,5 трильйона гривень;

Тоді як депозити бізнесу зменшилися на 21,8 мільярда гривень – до 1,25 трильйона гривень.

Що таке депозит Це кошти в готівковій чи безготівковій формі в валюті України, чи в іноземній або у банківських металах, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення терміну (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства та умов договору.

Пояснення від НБУ

Очільник департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський заявив, що зменшення депозитів перш за все пов'язане із сезонним фактором. За його словами, на грудень припадає досить багато виплат на зарплати та грошове утримання.

Тому за грудень зазвичай обсяг виплат зростає. У січні, коли ці кошти витрачаються, відповідно вони перетікають на рахунки юридичних осіб, і вони знижуються,

– заявив очільник департаменту НБУ.

Лепушинський додав, що попередні дані за лютий свідчать про поступове зростання депозитів. Фахівець наголосив, що банківська система України зберігає довіру, що є позитивним сигналом.