Что происходит с депозитами в Украине

В январе 2024 года депозиты в украинских банках сократились на 2,1% или 49,5 миллиарда гривен – до 2,34 триллиона гривен. Спад этого показателя зафиксировали впервые с августа 2022 года.

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Также есть отдельные данные по изменениям депозитов населения и бизнеса. Вот, что главные цифры:

За первый месяц текущего года депозиты населения "просели" на 2,5% или 27,4 миллиарда гривен – до 1,5 триллиона гривен;

Тогда как депозиты бизнеса уменьшились на 21,8 миллиарда гривен – до 1,25 триллиона гривен.

Что такое депозит Это средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины, или в иностранной, или в банковских металлах, которые банк принял от вкладчика или поступившие для вкладчика на договорных началах на определенный срок хранения или без указания срока (под процент или доход в другой форме) и подлежат выплате вкладчику в соответствии с законодательством и условиями договора.

Пояснения от НБУ

Глава департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский заявил, что уменьшение депозитов прежде всего связано с сезонным фактором. По его словам, на декабрь приходится достаточно много выплат на зарплаты и денежное содержание.

Поэтому за декабрь обычно объем выплат растет. В январе, когда эти средства расходуются, соответственно они перетекают на счета юридических лиц, и они снижаются,

– заявил глава департамента НБУ.

Лепушинский добавил, что предварительные данные за февраль свидетельствуют о постепенном росте депозитов. Специалист отметил, что банковская система Украины сохраняет доверие, что является положительным сигналом.