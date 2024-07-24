Фальшиві гривні: серед яких купюр найчастіше трапляються підробки

В Україні кількість фальшивих банкнот зросла на 62% порівняно з минулим роком. Найчастіше підробляють гривні та іноземну валюту.

Скільки підробок виявили в Україні

За даними Національного банку, на 1 мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підробки за перше півріччя 2024 року.

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У 2022 році цей показник становив 2,2, а у 2023 році – 2,1. У квітні-травні 2024 року спостерігалося короткострокове зростання активності фальшивомонетників через адаптацію до воєнного стану та перевірку ефективності протидії з боку Нацбанку.

Попри зростання кількості підробок, регулятор вважає цей показник помірним.

До початку повномасштабного вторгнення цей показник був дещо вищим — 7,1 підробки на 1 мільйон справжніх грошей.

У ЄС цей показник значно вищий:

12 підроблених євро на мільйон у 2021 році;

13 у 2022 році;

16 у 2023 році.

Які банкноти підробляють найчастіше

В Україні частіше підробляють долари, ніж євро. За перше півріччя 2024 року вилучено 1 200 підробок інвалюти, що відповідає довоєнному рівню

90% фальшивок припадають на номінали 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року.

Старі випуски банкнот поступово вилучаються з обігу: