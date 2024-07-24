Фальшивые гривны: среди каких купюр чаще всего встречаются подделки
Источник:"Минфин"
В Украине количество фальшивых банкнот выросло на 62% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего подделывают гривны и иностранную валюту.
Сколько подделок обнаружили в Украине
По данным Национального банка, на 1 миллион настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки за первое полугодие 2024 года.
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В 2022 году этот показатель составлял 2,2, а в 2023 году – 2,1. В апреле-мае 2024 года наблюдался краткосрочный рост активности фальшивомонетчиков из-за адаптации к военному положению и проверки эффективности противодействия со стороны Нацбанка.
Несмотря на рост количества подделок, регулятор считает этот показатель умеренным.
До начала полномасштабного вторжения этот показатель был несколько выше - 7,1 подделки на 1 миллион настоящих денег.
В ЕС этот показатель значительно выше:
- 12 поддельных евро на миллион в 2021 году;
- 13 в 2022 году;
- 16 в 2023 году.
Какие банкноты подделывают чаще всего
90% фальшивок приходятся на номиналы 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.
Старые выпуски банкнот постепенно изымаются из обращения:
- с 1 октября 2020 года изъяты банкноты 1 и 2 гривны образца 2003-2007 годов;
- с 1 января 2023 года – банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов;
- с 1 августа 2024 года – банкноты 500 гривен образца 2003-2007 годов.