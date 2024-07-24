Скільки підробок виявили в Україні
За даними Національного банку, на 1 мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підробки за перше півріччя 2024 року.
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У 2022 році цей показник становив 2,2, а у 2023 році – 2,1. У квітні-травні 2024 року спостерігалося короткострокове зростання активності фальшивомонетників через адаптацію до воєнного стану та перевірку ефективності протидії з боку Нацбанку.
Попри зростання кількості підробок, регулятор вважає цей показник помірним.
До початку повномасштабного вторгнення цей показник був дещо вищим — 7,1 підробки на 1 мільйон справжніх грошей.
У ЄС цей показник значно вищий:
- 12 підроблених євро на мільйон у 2021 році;
- 13 у 2022 році;
- 16 у 2023 році.
Які банкноти підробляють найчастіше
90% фальшивок припадають на номінали 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року.
Старі випуски банкнот поступово вилучаються з обігу:
- з 1 жовтня 2020 року вилучено банкноти 1 та 2 гривні зразка 2003-2007 років;
- з 1 січня 2023 року – банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років;
- з 1 серпня 2024 року – банкноти 500 гривень зразка 2003-2007 років.