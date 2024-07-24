Сколько подделок обнаружили в Украине

По данным Национального банка, на 1 миллион настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки за первое полугодие 2024 года.

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В 2022 году этот показатель составлял 2,2, а в 2023 году – 2,1. В апреле-мае 2024 года наблюдался краткосрочный рост активности фальшивомонетчиков из-за адаптации к военному положению и проверки эффективности противодействия со стороны Нацбанка.

Несмотря на рост количества подделок, регулятор считает этот показатель умеренным.

До начала полномасштабного вторжения этот показатель был несколько выше - 7,1 подделки на 1 миллион настоящих денег.

В ЕС этот показатель значительно выше:

12 поддельных евро на миллион в 2021 году;

13 в 2022 году;

16 в 2023 году.

Интересно! В Украине чаще подделывают доллары, чем евро. За первое полугодие 2024 года изъято 1 200 подделок инвалюты, что соответствует довоенному уровню

Какие банкноты подделывают чаще всего

90% фальшивок приходятся на номиналы 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.

Старые выпуски банкнот постепенно изымаются из обращения: